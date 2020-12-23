Он был без маски... В Петербурге мужчину убили в драке из за маски

Тот толкнул "обидчика". Мужчина упал, ударившись головой о стену. Скорую помощь вызвали очевидцы конфликта. Пострадавшего доставили в больницу с разрывом селезёнки и ушибом головного мозга. Позже выяснилось, что упавший мужчина потерял много крови, спасти его не удалось. Он скончался спустя сутки.



Теперь напавшего разыскивает полиция.



И вполне возможно, что и найдет. Поднял себе срок буквально на ровном месте. Скорей всего привлекут по статье: "убийство по неосторожности". И самое плохое то, что человека жизни лишил. Совершенно по мелкому поводу. Возможно, что этот погибший мужчина чей то муж, отец, сын. И был убит в глупой ссоре. Наверняка и тот кто толкнул мужчину, совершенно не хотел подобного исхода. И сейчас очень раскаивается в содеянном. И будет ещё одно горе в семье. Одно в семье убитого. А другое в семье того, кто его убил... Совершенно глупый случай, а закончился трагедией.



И все из за какой то маски... Маски масками... а человеческое обличье терять нельзя. И контролировать свои эмоции... Иначе все может закончиться и заканчивается очень плачевно...