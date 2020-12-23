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Он был без маски... В Петербурге мужчину убили в драке из за маски

Он был без маски... В Петербурге мужчину убили в драке из за маски (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 06:15
Метки: драка   маска   мужчину   петербург   убили   
1281
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В Петербурге мужчина скончался в больнице от полученных травм после драки в супермаркете. Конфликт, по свидетельству очевидцев, вспыхнул из-за требования надеть маску.
Сам трагический инцидент произошел в супермаркете на улице Елизарова в магазине "Дикси". Ссора возникла между мужчинами из за маски. Вернее отсутствия таковой на одном из мужчин. Нарушитель "масочного режима" видимо что то ещё и сказал другому мужчине.
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Метки: драка   маска   мужчину   петербург   убили   
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101
Alexander 3 часа назад
звереем господа, увы, звереем
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11k
Alex Ato 13 минут назад
наверное пройдет как превышение мер необходимой самообороны
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32k
parallax 14 минут назад
Просто некоторые личности считают, что общие правила их не касаются.
Неношение маски, это наплевательство на других людей и их здоровье. Из-за таких вот игнорантов, эпидемия расползается нешуточными темпами убивая десятки тысяч человек.
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16k
Виталий Кот 17 минут назад
Челябинск нервно курит ...
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35k
Элек Мек Полчаса назад
Вот пример того что в пандемию нужно ходить в маске.
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6k
bum-bum Полчаса назад
с таким видосом толкнувший может заявить, что толкнул пострадавшего, но падения не было, а отмудахали его другие люди, в кадр не попавшие. Вот и всё. Там вообще неизвестно что за кадром, ваня может накукарекать всякого, он за лайки очко продал.
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261
insaider bum-bum 23 минуты назад
Когда за непредумышленное убийство сядет,на зоне так и будет рассказывать,там все ни за что сидят.
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6k
bum-bum insaider 6 минут назад
а ты так безапеляционно заявляешь, будто бы ты судья и уже с делом ознакомился переданным в суд. Тут ещё до уголовки расследовать и расследовать
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26k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Ну, не расчленили, уже что-то.
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9k
Karelian Полчаса назад
Человек не носил маску и умер.
Вывод: носите маски и будете живы.
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4k
Иван Karelian 24 минуты назад
А потом кого нибудь отп*здят ногами за то, что он в маске.
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797
Владимир 43 минуты назад
Какой нафиг Марс колонизировать? Люди вон два слова связать не могут, сразу дерутся...
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26k
Aleksandr 49 минут назад
Ссылка youtu.be
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261
insaider 51 минуту назад
Коронобесие сводит людей с ума.
Коронобесие сводит людей с ума.
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5k
Игорь Час назад
....доставили в больницу с разрывом селезёнки и ушибом головного мозга....... Ни х ера себе "толкнул", похоже - мы видели не все.
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9k
Сережа Час назад
Культурная столица, бля.
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9k
KOSTELLO Час назад
Как обычно, те, которые на язык не сдержаны, падать вовсе не умеют, отсюда и тауой исход.
Для себя давно уже решил, что толкать, бить в голову и живот, точно не стоит.
Можно себе привезти на ровном месте.
Как доказательство, вот это видео.
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6k
sumrаknn Час назад
Теперь напавшего разыскивает полиция.
И вполне возможно, что и найдет.

Да ладно, думаете есть шансы? Почти никаких. Пусть он расплатился картой, но чтобы посмотреть историю поступлений надо позвать Галю-администратора, так что шансов ну никаких практически
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1k
ALEX Час назад
Я вообще не обращаю внимания на то, в маске человек или нет. Мне вообще пох...
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2k
Димка Смола/67 Час назад
Навеяло "Не мы такие, жизнь такая"
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1k
ых 2 часа назад
Дело явно этим не закончилось, не могла порваться селезенка от одного толчка. А вычислить толкавшего не составит труда, оплачивал он картой.
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4k
VooDoo ых 24 минуты назад
да в легкую, дефект селезенки врожденный - та же киста, не большая травма и привет.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Я вот одного не пойму. Маски требуют. Требуют, чтобы не заражать в первую очередь других. Ясно. Но вот с респиратором же человек заражает других - дело в том, что в респираторе на выдохе клапан открывается, выдыхает человек свободно. Но в респираторе можно ходить, это нормально. Масочники, режимники, ВОЗбухатели, скажите, где логика?
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8k
Иван Акимов 2 часа назад
Население поделилось на масочников и антимасочников! Скоро стрелять друг в друга начнут.
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12k
aalexey3 Иван Акимов 2 часа назад
Разделяй и властвуй... (с)
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5k
SSD Иван Акимов Час назад
Если всех людей сделать абсолютно одинаковыми - они все равно найдут, за что друг друга ненавидеть... (с)
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9k
Антон Семёныч 2 часа назад
Скорее всего, чувак без маски, вступил в дебаты с кассиром по поводу "наденьте, не надену", а нервный масочник сильно торопился.
Время на камере есть, рассчитался картой. Думаю по данным платежа уже нашли владельца, не взирая на то, что он в маске.
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