Он был без маски... В Петербурге мужчину убили в драке из за маски

В Петербурге мужчина скончался в больнице от полученных травм после драки в супермаркете. Конфликт, по свидетельству очевидцев, вспыхнул из-за требования надеть маску.
Сам трагический инцидент произошел в супермаркете на улице Елизарова в магазине "Дикси". Ссора возникла между мужчинами из за маски. Вернее отсутствия таковой на одном из мужчин. Нарушитель "масочного режима" видимо что то ещё и сказал другому мужчине.
Сам трагический инцидент произошел в супермаркете на улице Елизарова в магазине "Дикси". Ссора возникла между мужчинами из за маски. Вернее отсутствия таковой на одном из мужчин. Нарушитель "масочного режима" видимо что то ещё и сказал другому мужчине.
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Тот толкнул "обидчика". Мужчина упал, ударившись головой о стену. Скорую помощь вызвали очевидцы конфликта. Пострадавшего доставили в больницу с разрывом селезёнки и ушибом головного мозга. Позже выяснилось, что упавший мужчина потерял много крови, спасти его не удалось. Он скончался спустя сутки.
Теперь напавшего разыскивает полиция.
И вполне возможно, что и найдет. Поднял себе срок буквально на ровном месте. Скорей всего привлекут по статье: "убийство по неосторожности". И самое плохое то, что человека жизни лишил. Совершенно по мелкому поводу. Возможно, что этот погибший мужчина чей то муж, отец, сын. И был убит в глупой ссоре. Наверняка и тот кто толкнул мужчину, совершенно не хотел подобного исхода. И сейчас очень раскаивается в содеянном. И будет ещё одно горе в семье. Одно в семье убитого. А другое в семье того, кто его убил... Совершенно глупый случай, а закончился трагедией.
И все из за какой то маски... Маски масками... а человеческое обличье терять нельзя. И контролировать свои эмоции... Иначе все может закончиться и заканчивается очень плачевно...
Теперь напавшего разыскивает полиция.
И вполне возможно, что и найдет. Поднял себе срок буквально на ровном месте. Скорей всего привлекут по статье: "убийство по неосторожности". И самое плохое то, что человека жизни лишил. Совершенно по мелкому поводу. Возможно, что этот погибший мужчина чей то муж, отец, сын. И был убит в глупой ссоре. Наверняка и тот кто толкнул мужчину, совершенно не хотел подобного исхода. И сейчас очень раскаивается в содеянном. И будет ещё одно горе в семье. Одно в семье убитого. А другое в семье того, кто его убил... Совершенно глупый случай, а закончился трагедией.
И все из за какой то маски... Маски масками... а человеческое обличье терять нельзя. И контролировать свои эмоции... Иначе все может закончиться и заканчивается очень плачевно...
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Неношение маски, это наплевательство на других людей и их здоровье. Из-за таких вот игнорантов, эпидемия расползается нешуточными темпами убивая десятки тысяч человек.
Вывод: носите маски и будете живы.
Для себя давно уже решил, что толкать, бить в голову и живот, точно не стоит.
Можно себе привезти на ровном месте.
Как доказательство, вот это видео.
И вполне возможно, что и найдет.
Да ладно, думаете есть шансы? Почти никаких. Пусть он расплатился картой, но чтобы посмотреть историю поступлений надо позвать Галю-администратора, так что шансов ну никаких практически
Время на камере есть, рассчитался картой. Думаю по данным платежа уже нашли владельца, не взирая на то, что он в маске.