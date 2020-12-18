Девушки спровоцировали драку и облажались

Две барышни решили подраться с похожим на бродягу мужчиной и начали его провоцировать. Он до последнего старался избежать рукоприкладства, но в конечном итоге поддался искушению.
Острый язык не помог в драке.
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