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Девушки спровоцировали драку и облажались

Девушки спровоцировали драку и облажались (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 13:22
Метки: бомж   бродяга   видео   драка   конфликт   провокация   
341
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Две барышни решили подраться с похожим на бродягу мужчиной и начали его провоцировать. Он до последнего старался избежать рукоприкладства, но в конечном итоге поддался искушению.

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Метки: бомж   бродяга   видео   драка   конфликт   провокация   
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17  комментариев
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2k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Абизяны постоянно конфликтуют. Таков их нрав. Они даже на зеркала бросаются. Видели эксперимен в нейшнл жеографикс?
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935
Павел Коваленко 5 минут назад
молодец!отлично насовал этим тп!
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12k
Роберт Шекли 10 минут назад
Если женщина ударила мужчину, то автоматически превращается в спарринг партнера
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2k
VL 20 минут назад
блм от слова [мат]
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582
Владимир 20 минут назад
У нигеров такие движения забавные, ломаные какие-то, даже дерутся смешно ))
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6k
Алексей 24 минуты назад
Орущая реклама при включении ролика заставляет задуматься, а не послать ли фишки в ..зду???
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Hallo FreeSpace Полчаса назад
ахренеть видос, мужик избил двух девок ...
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33k
dima423 Hallo FreeSpace 10 минут назад
ну да, хороший видос... а что?
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2k
Hallo FreeSpace Владимир 9 минут назад
еще хуже , они жеж животные , они жеж не понимают ...
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2k
Hallo FreeSpace dima423 8 минут назад
да чего в нем хорошего , тебе нравится когда мужики девок фигачат ?
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33k
dima423 Hallo FreeSpace 6 минут назад
конечно нравится...если эти шкуры сами напали на беззащитного (по их мнению) бомжа, и за это поплатились... Девка поднявшая руку на мужика уже не девка а спарринг партнер (с)
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2k
Hallo FreeSpace dima423 3 минуты назад
ну я тебя с этим поздравляю ...
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9k
alexis Полчаса назад
Есть свои плюсы в феменизме.
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37k
FoxGen Полчаса назад
Бей бабу молотом будет баба золотом.
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582
Владимир FoxGen 19 минут назад
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33k
dima423 FoxGen 11 минут назад
бей бабу кулаком будет баба "молотком")
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