Не стоило обижать медика

Буйный пациент мешал парамедику выполнять свою работу, а затем напал на него. Проверенная не одной сотней лет "анестезия" сделала мужчину более сговорчивым.
Слаженно сработали! Сказывается многолетний и богатый опыт общения с проблемными пациентами.
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