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Не стоило обижать медика

Не стоило обижать медика (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 13:47
Сообщество : Юмор
Метки: анестезия   видео   драка   конфликт   медик   скорая помощь   
3978
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Буйный пациент мешал парамедику выполнять свою работу, а затем напал на него. Проверенная не одной сотней лет "анестезия" сделала мужчину более сговорчивым.

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Метки: анестезия   видео   драка   конфликт   медик   скорая помощь   
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2k
Vladimir Taranovich Час назад
шикардос))
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503
Dorell 4 минуты назад
Эффект плацебо
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2k
твёрдый троечник 5 минут назад
На это можно смотреть вечно!
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47k
alertol 7 минут назад
моего знакомого санитара пытался нарик обидеть, ну ктож знал что санитар в недавнем прошлом боксёр, а в давнем каратист...
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856
Бро44 7 минут назад
Ай как красиво! Прямо прослезился...
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87k
сапер Водичка 11 минут назад
Не стоило обижать медика
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281
Александр Поляков 12 минут назад
грамотно и главное вовремя
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30k
Haratemich 13 минут назад
Божественно !
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10k
Павел 14 минут назад
Профи
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5k
citrus1 14 минут назад
Отличный рауш наркоз
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4k
Дмитрий Горчилин 19 минут назад
Красавчик! Знакомый на скорой работал, рассказывал, что пару раз так же приходилось. Приехали- пациент чуть ли ни с топором скачет. Сначала нужно привести человека в пригодное для лечения состояние- и после уже манипуляции.
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86k
Дмитрий 22 минуты назад
Надо местных депутатов месяцок покатать на вызовы - может тогда повысят зарплаты медикам региональным .
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Полчаса назад
А спиртовой ваточкой попку помазать?
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50k
Андрей ( ͡° ͜ʖ ͡°) 24 минуты назад
шоколадный глазик протереть
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1k
Sam22 ( ͡° ͜ʖ ͡°) 13 минут назад
Судя по поведению, пациент и так проспиртован насквозь.
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30k
Сергей Дёмин Полчаса назад
"амнестезию"-на улицу +штраф
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24k
vodolaz Полчаса назад
Правильно, так и надо)
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1k
Pavel 40 минут назад
Красава! У медиков и так сейчас загрузка овердохрена, так ещё такие индивиду попадаится!
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17k
Аня 42 минуты назад
Я буду петь соул)))
https://m.ok.ru/video/6636440317https://m.ok.ru/video/6636440317
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2k
Борис Карабанов 46 минут назад
О, если бы всё так просто, а то во многих случаях сегодня ещё и начинаются претензии: Ах, беззащитного пациента врачи-вредители избили в машине! Экспертизы, жалобы, служебные проверки, суды...
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491
Владимир Борис Карабанов 17 минут назад
Даже если и по существу, то медикам все равно все с рук сходит
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3k
tamin 53 минуты назад
красавцы. Куда там спецназу
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7k
costa 55 минут назад
И штраф влепить поциенту - тыщь на 80т.
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25k
Антон Час назад
Сумасшедшая, нервная, неблагодарная работа.
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