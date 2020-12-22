Крайне неуклюжая сотрудница склада

Героиню этого видео нужно срочно переводить в отдел мягких игрушек. В противном случае работодателю и другим сотрудникам и дальше придется наблюдать за её неудачами на рабочем месте.
Лучшая работница месяца, а может даже и года!
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