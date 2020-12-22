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Крайне неуклюжая сотрудница склада

Крайне неуклюжая сотрудница склада (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 08:27
Сообщество : Юмор
Метки: бутылки   видео   девушка   невезение   неудача   падение   прикол   фейл   
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Героиню этого видео нужно срочно переводить в отдел мягких игрушек. В противном случае работодателю и другим сотрудникам и дальше придется наблюдать за её неудачами на рабочем месте.

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Метки: бутылки   видео   девушка   невезение   неудача   падение   прикол   фейл   
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5  комментариев
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6k
Sterling Malory Archer Полчаса назад
Аж смотреть грустно!
Аж смотреть грустно!
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844
Владимир 13 минут назад
Похоже на постановочное видео. Как будто специально роняет.
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526
Обратная сторона Луны Полчаса назад
И все это вычтут у неё с зарплаты
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11k
Колька Валеркин сын Обратная сторона Луны Полчаса назад
ну судя по ее реакции, ей пох
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526
Обратная сторона Луны Колька Валеркин сын 13 минут назад
Видимо, она заплатила за разбитое пиво и уже допила остатки
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