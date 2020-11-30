Жители Камеруна впервые увидели эскалатор

В африканском городе Дуала недавно открылся торговый центр. У жителей крупнейшего города в Камеруне сразу же возникли проблемы с эскалаторами.
Болезненное знакомство жителей Камеруна с эскалатором было запечатлено очевидцами .
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Представляю, если бы увидела его впервые во взрослом возрасте.
Честно говоря, чувак, который себя в лифте поджег от камерунца мало отличается.
На эскалатор впервые тоже с опаской заходила. Эти ступени под ногами, казалось, живут своей жизнью, и не понятно было, как так на них наступить, чтобы не упасть