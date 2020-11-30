FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11122 поста • 2471 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Жители Камеруна впервые увидели эскалатор

Жители Камеруна впервые увидели эскалатор (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 08:02
Сообщество : Юмор
Метки: Дуала   африка   видео   знакомство   камерун   неудача   падение   прикол   фейл   эскалатор   
2347
1
1
В африканском городе Дуала недавно открылся торговый центр. У жителей крупнейшего города в Камеруне сразу же возникли проблемы с эскалаторами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Дуала   африка   видео   знакомство   камерун   неудача   падение   прикол   фейл   эскалатор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
aolti Час назад
Владивостокцы перестали быть жителями Камеруна чуть раньше, в 1999 году, когда в торговом центре Игнат впервые за всю историю города был пущен первый эскалатор, и многие семмьи с детьми ходили туда просто покататься вверх-вниз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
250
Brontozavr1 6 минут назад
Колдовство не иначе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
Илья Мартынов 16 минут назад
Тех кто поднялся будут эвакуировать спасатели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Juli199 18 минут назад
и смешно и не очень) в детстве опасалась эскалатора)
Представляю, если бы увидела его впервые во взрослом возрасте.

Честно говоря, чувак, который себя в лифте поджег от камерунца мало отличается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Inlex Полчаса назад
вот так и рождаются легенды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Васильевна Полчаса назад
Помню, как я боялась подходить впервые к банкомату
Боялась показаться дурочкой, так как не знала, что и как там делать.
На эскалатор впервые тоже с опаской заходила. Эти ступени под ногами, казалось, живут своей жизнью, и не понятно было, как так на них наступить, чтобы не упасть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91
Владимир 36 минут назад
Смотри, жидкая земля!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Федор Медведев 36 минут назад
Прям как дагестанцы в Астрахани в торговом центре "Ярмарка". Мне кажется там уже постоянные жители этого ТЦ среди них есть. Также ведут себя, орут, визжат, на травалаторах катаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
gavrosh 53 минуты назад
Первый раз катался на лесенке-чудесенке в 80х, в Москве. Вот было чудо чудное)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
dima423 Час назад
шайтанамана)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михаил Филиппов Час назад
Обезьяны есть обезьяны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hetrick Михаил Филиппов 22 минуты назад
Получается, вы когда первый раз увидели эскалатор, тоже ею были? Расскажите подробнее, как было в первый раз?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михаил Филиппов hetrick 19 минут назад
да очень просто. Эскалаторы были у нас только в Москве. и мы тогда провинциалы приезжая первый раз в москву (как и половина приезжающих на площадь 3х вокзалов) так себя не вели и никто не падал. немного неуверенны но никого не парализовало и никто не падал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото) Собчак пристроила 4-летнего сына в школу за 2 миллиона в год (9 фото) Попытка оседлать огромную шерстяную свинью Попытка оседлать огромную шерстяную свинью Переоценил свои возможности Переоценил свои возможности "Колян, давай!": попытка снять эффектное видео с квадроциклом "Колян, давай!": попытка снять эффектное видео с квадроциклом Скользкая веранда победила бодипозитивную семейку Скользкая веранда победила бодипозитивную семейку Сфоткай, типа я русалка Сфоткай, типа я русалка
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

593654



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять
3
34
Нелепые снимки политиков: за такие фото могут и расстрелять
15 людей, которые сорвали джекпот при покупке
0
24
15 людей, которые сорвали джекпот при покупке
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Глава Роспотребнадзора: коронавирус может стать сезонным явлением
1
49
Глава Роспотребнадзора: коронавирус может стать сезонным явлением
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
1
31
Уши, лапы и хвосты: очередная порция головоломок для самых внимательных
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей
Что купить в черную пятницу: 5 годных идей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Плохо что так много дураков... хорошо что так много дурочек!
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#подборка#дети#россия#настроение#смешные#жизнь#актеры
#юмор#интересно#прикол#рецепт#интересное#картинки#позитив#СССР#на различный вкус#девушка
#история#еда#готовка#прикольные#кино#красота#природа#пандемия#коронавирус#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться