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Эффектное завершение танца на шесте

Эффектное завершение танца на шесте (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 13:04
Сообщество : Юмор
Метки: видео   девушка   неудача   падение   пилон   фейл   шест   
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Танец на пилоне требует сильных мышц,хорошей растяжки и надежно закрепленного шеста. Представительница прекрасного пола решила снять свою тренировку на видео, но в процессе выступления свалилась вместе с шестом, на котором пыталась танцевать.

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Метки: видео   девушка   неудача   падение   пилон   фейл   шест   
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5  комментариев
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35k
Нанук Паналык 2 часа назад
Эффектное завершение танца на шесте
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91
Ivan Shotgun Полчаса назад
Кабанчик на вертеле
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2k
Frank Borman Час назад
Попа была слишком тяжелая, поэтому перевесила. Диету ей надо срочно делать.
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9k
Алексей Час назад
Докрутилась,я даже удивлен почему не разбила телеки коты в рассыпную не побежали
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6k
Barachek_Obachek 2 часа назад
Этот ролик есть в каждом ведре Гифок
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Mr.Adamson

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