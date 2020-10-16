Эффектное завершение танца на шесте

Танец на пилоне требует сильных мышц,хорошей растяжки и надежно закрепленного шеста. Представительница прекрасного пола решила снять свою тренировку на видео, но в процессе выступления свалилась вместе с шестом, на котором пыталась танцевать.
Очень короткая произвольная программа.
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