Спасение четвероногого друга во время наводнения

В Мексике военные пришли на помощь псу, оказавшемуся не в то время и не в том месте во время сильного наводнения. Момент спасение животного из водной ловушки неравнодушными людьми попал на видео.
В мексиканских штатах Табаско, Веракрус и Чьяпас последствия обильных и непрекращающихся ливней затронули более 238 тысяч человек. О количестве пострадавших животных остается лишь догадываться.
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