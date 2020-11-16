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Спасение четвероногого друга во время наводнения

Спасение четвероногого друга во время наводнения (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2020 08:35
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   животные   мексика   наводнение   собака   спасение   
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В Мексике военные пришли на помощь псу, оказавшемуся не в то время и не в том месте во время сильного наводнения. Момент спасение животного из водной ловушки неравнодушными людьми попал на видео.

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Метки: видео   добро   животные   мексика   наводнение   собака   спасение   
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Совранский 36 минут назад
Спасение четвероногого друга во время наводнения
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Mr.Adamson

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