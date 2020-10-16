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"На колени встал": стрельба и задержание в московском дворе

"На колени встал": стрельба и задержание в московском дворе (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 14:38
Сообщество : Криминал
Метки: видео   драка   задержание   конфликт   москва   полицейские   полиция   распитие   слабоумие и отвага   
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Полицейские применили оружие при задержании мужчин, которые распивали алкоголь в одном из дворов московского района Фили-Давыдково. Задержанные вели себя крайне агрессивно и попытались подраться с сотрудниками полиции.

Источник:

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Метки: видео   драка   задержание   конфликт   москва   полицейские   полиция   распитие   слабоумие и отвага   
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44  комментария
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28k
Azesh 2 часа назад
все правильно. У полицейского нет задачи устраивать кулачные поединки с сомнительным исходом, по всем правилам ринга. Его задача- обезвредить правонарушителя. Опасного для граждан. Потому что если он бросается на полицейского в форме- для простых людей он тем более опасен.
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−1
Князь Курбский Минуту назад
Перед чеченцами они сами на коленках ползают
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−149
Shiukaster 2 минуты назад
листья, осень, так красиво. Это каким конченым биомусором нужно быть чтобы так себя вести? Та их бы утилизировать на корм рыбам всех!
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−1
Князь Курбский 3 минуты назад
Надо теперь стрельнуть в ребёнка полицая. Кто хочет попробовать?
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6k
kaboza 7 минут назад
друга встретил, он с коляской, в совершенно тихи сквуриу с коньячкем и лимончиком стоим тихо, киндер спит, вдруг друже смотрит мне за спину, я поворачиваюсь, а там участковый, я ему говою "конфуз..." от такой"ага", я говоит отверусь а вы тихонько поеде, ещи с ребенком добавил...главное не барагозить полиция тож люди...
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1k
rider2 8 минут назад
Это нужно быть конченым дебилом, чтобы полезть драться на сотрудника при исполнении, ещё и уголовку на ровном месте словил. А вообще, как говорится, чем больше таких случаев - тем меньше таких случаев в будущем, главное это почаще освещать.
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4k
просто Дмитрий 21 минуту назад
Бухарикам и гопникам на заметку... ХАЛЯВА КОНЧИЛАСЬ
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64k
Пётровыч Полчаса назад
Вы только что видели лайфхак, как за 1 минуту сесть на 3 года в тюрьму.
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468
ВазгенСемёнович Полчаса назад
Не раз смотрел видео о том как россияне на оружие идут без страха, в них стреляют, они всё равно не останавливаются. Это национальная черта или алкоголь или это во многих странах так?
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1k
Михаил ВазгенСемёнович 13 минут назад
Посмотри видео про американцев как они идут на оружие без страха, тока их там валят сразу.
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Суки,не дали 100 грамм нормально выпить
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10k
geminisf 38 минут назад
Не по ногам надо стрелять, а хотя бы по яйцам. Чтоб таких у.ё.б.к.о.в больше не рожалось.
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14
Вася с ложкой 40 минут назад
Вот тут все пишут все правильно полицейские сделали ..Конечно правильно ! Но вот только вчера было видео где рядом с кавказскими они стояли сложив уши (не эти конечно) А знаете кто так делает ....
А на данном видео все правильно спору нет .надо было еще второму по ногам всадить .Что бы хромал и помнил всю жизнь
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423
laptignu 44 минуты назад
На колени встал! Нет? Ну хотя бы отойди.
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291
archi666 45 минут назад
Когда уже они начнут ушатывать этот биомусор на поражение?
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1k
Тритий 46 минут назад
Алкаш лайф меттер !!!
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185
Александр Поляков 47 минут назад
надо было второго стрелять
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7k
Иван Акимов 49 минут назад
Такой быдлоте сразу пулю в башку!
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28k
Alex 52 минуты назад
Наконец-то менты шалять немного стали
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683
Алексей Шевчик 53 минуты назад
ну наконец то нормальные полицейские в России!так и надо!нападение при исполнении-выстрел!туда,за лужу гляньте,там не в ногу,там в грудак прилетает..и не одиночный.
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1k
Карл Колбасов Час назад
вот и синечка привела к уголовочке.
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26k
EvilHomer Час назад
Почему второго вы@лядка не продрявили?
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