"На колени встал": стрельба и задержание в московском дворе

Полицейские применили оружие при задержании мужчин, которые распивали алкоголь в одном из дворов московского района Фили-Давыдково. Задержанные вели себя крайне агрессивно и попытались подраться с сотрудниками полиции.
При попытке задержания одного из нарушителей второй мужчина оскорбил полицейского и попытался его ударить. Страж правопорядка сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем его напарник, предположительно, выстрелил в ногу агрессора (на 50 секунде).
Инцидент произошел 15 октября. Присутствует ненормативная лексика.
Инцидент произошел 15 октября. Присутствует ненормативная лексика.
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А на данном видео все правильно спору нет .надо было еще второму по ногам всадить .Что бы хромал и помнил всю жизнь