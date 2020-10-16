"На колени встал": стрельба и задержание в московском дворе

При попытке задержания одного из нарушителей второй мужчина оскорбил полицейского и попытался его ударить. Страж правопорядка сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем его напарник, предположительно, выстрелил в ногу агрессора (на 50 секунде).



Инцидент произошел 15 октября. Присутствует ненормативная лексика.