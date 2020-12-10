Побег запертого в ювелирном магазине грабителя попал на видео

Камеры наблюдения, установленные в ювелирном магазине тайского города Накхонситхаммарат запечатлели момент ограбления. Преступник забрал дорогостоящее ожерелье, выстрелил в сторону сотрудниц торговой точки и попытался скрыться. Однако сбежать оказалось не так уж и просто.
Заблокированные сотрудницами двери здорово потрепали нервишки грабителю. К несчастью, ему удалось вырваться и скрыться до приезда полицейских.
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Метки: видео криминал люди ограбление преступление таиланд
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