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Побег запертого в ювелирном магазине грабителя попал на видео

Побег запертого в ювелирном магазине грабителя попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 15:06
Сообщество : Криминал
Метки: видео   криминал   люди   ограбление   преступление   таиланд   
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Камеры наблюдения, установленные в ювелирном магазине тайского города Накхонситхаммарат запечатлели момент ограбления. Преступник забрал дорогостоящее ожерелье, выстрелил в сторону сотрудниц торговой точки и попытался скрыться. Однако сбежать оказалось не так уж и просто.

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Метки: видео   криминал   люди   ограбление   преступление   таиланд   
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4  комментария
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416
Владимир 2 часа назад
Просто спасибо оператору что снимал не вертикально.
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karina2001 Владимир 57 минут назад
Профессионал что скажешь)))
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2k
Борис Карабанов Час назад
Ну, и как его теперь найдёшь? Дохлый номер...:)
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Mr.Adamson

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