Побег запертого в ювелирном магазине грабителя попал на видео

Камеры наблюдения, установленные в ювелирном магазине тайского города Накхонситхаммарат запечатлели момент ограбления. Преступник забрал дорогостоящее ожерелье, выстрелил в сторону сотрудниц торговой точки и попытался скрыться. Однако сбежать оказалось не так уж и просто.

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