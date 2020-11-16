Сотрудница ювелирного салона потеряла сознание во время ограбления

В сети появилось видео ограбления ювелирного салона в городе Узловая, расположенного в Тульской области. Двое преступников забрали часть украшений, а затем скрылись. Присутствующая на территории торговой точки девушка-продавец перепугалась настолько, что потеряла сознание.
Ограбление произошло 11 ноября около 17:30. Стражи правопорядка устанавливают все обстоятельства происшествия и ищут злоумышленников.
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...Миотоническая коза, иначе известная как обморочная коза, разновидность домашней козы, имеющая особенность временно «падать в обморок» при испуге. (С)