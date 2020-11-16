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Сотрудница ювелирного салона потеряла сознание во время ограбления

Сотрудница ювелирного салона потеряла сознание во время ограбления (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2020 08:05
Сообщество : Криминал
Метки: видео   криминал   налет   обморок   ограбление   ювелирный салон   
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В сети появилось видео ограбления ювелирного салона в городе Узловая, расположенного в Тульской области. Двое преступников забрали часть украшений, а затем скрылись. Присутствующая на территории торговой точки девушка-продавец перепугалась настолько, что потеряла сознание.

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Метки: видео   криминал   налет   обморок   ограбление   ювелирный салон   
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9  комментариев
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
вот молодцы! сразу видно что приличные люди - в масках
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12k
Hairy. 7 минут назад
Чисто сработано. А владелец конченный урод, за жадность поплатился, ювелирка это не ларёк с газировкой и чипсами, чтобы без охраны его оставлять.
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11k
* 18 минут назад
Когда за ограбления начнут давать электрический стул и рубить руки, они резко сократяться. Как минимум мелкие кражи.
Просто мысли вслух...
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2k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
а чего потом с этим златом делать ?
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25k
Fat Lynx Hallo FreeSpace 18 минут назад
сдадут перекупам за копейки, те отдадут в нелегальные мастерские, те переплавят и сделают "чистые" вещи, а потом вы их купите в ювелирном магазине по чудо акции.
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1k
Чилли Дэ Вилли Hallo FreeSpace 17 минут назад
Далее над златом чахнуть
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2k
Hallo FreeSpace Fat Lynx 9 минут назад
как-то сложно ...
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11k
Колька Валеркин сын Час назад
сработали очень быстро, значит знают расположение товара в магазинах, может вообще по наводке сотрудников каких работали.
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3k
SSD 2 часа назад
Есть такие козы - они в обморок сразу падают...
...Миотоническая коза, иначе известная как обморочная коза, разновидность домашней козы, имеющая особенность временно «падать в обморок» при испуге. (С)
Есть такие козы - они в обморок сразу падают... ...Миотоническая коза, иначе известная как обморочная коза, разновидность домашней козы, имеющая особенность временно «падать в обморок» при испуге. (С)
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