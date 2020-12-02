Рабочий сбросил газовый баллон на негодяя, пытавшегося ограбить его коллег

В колумбийском портовом городе Картахена грабитель подошел к выгружавшим газовые баллоны рабочим, достал похожий на пистолет предмет и потребовал наличные и другие ценности. Однако злоумышленник не заметил еще одного мужчину, находившегося в кузове грузовика.
Рабочий взял баллон и сбросил на преступника. Получив сокрушительный удар, налетчик попытался скрыться. О дальнейшей его судьбе ничего не известно.
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