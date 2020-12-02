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Рабочий сбросил газовый баллон на негодяя, пытавшегося ограбить его коллег

Рабочий сбросил газовый баллон на негодяя, пытавшегося ограбить его коллег (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 10:50
Сообщество : Криминал
Метки: видео   газовый баллон   грабитель   колумбия   криминал   ограбление   
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В колумбийском портовом городе Картахена грабитель подошел к выгружавшим газовые баллоны рабочим, достал похожий на пистолет предмет и потребовал наличные и другие ценности. Однако злоумышленник не заметил еще одного мужчину, находившегося в кузове грузовика.

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Метки: видео   газовый баллон   грабитель   колумбия   криминал   ограбление   
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17  комментариев
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14k
Теуш Алексей 59 минут назад
Мощно задвинул! Респект и уважуха!
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82k
Феофан 2 минуты назад
Плять, стойкие пацаны в Южной Америке: одни убегают после выстрелов в упор (пост выше), другой по башке газовым баллоном получил - и наутёк...
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359k
Алексей 8 минут назад
ппц голова крепкая.сразу видно без мозгов )))
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3k
cfhfwby 8 минут назад
Голова тупая, но крепкая, такое выдержать....
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7k
Otium7 14 минут назад
Поддал газу.
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942
евгений 37 минут назад
Чудесная страна Колумбия
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27k
lem02 39 минут назад
Нормально ему так прилетело...
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933
Ясный Пень 44 минуты назад
Были бы мозги - было бы сотрясение мозга , а у этого - кость и есть кость.
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315
Тюлень Боевой 52 минуты назад
Какой мощный у них(в Колумбии)кокс,если после удара в голову баллоном,товарищ ещё и бегать был в состоянии
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6k
Lev Asriev 52 минуты назад
Баллон, судя по размеру-похож на 27 литровый. Судя по тому, что баллоны выгружают-они полные. Вес пустого баллона 14 кг, полного под тридцатку. Я это к чему, как можно принять в голову удар железной байдой такого веса и так резво убежать?
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3k
Горожанин Lev Asriev 45 минут назад
Шок.
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9k
Алексей Lev Asriev 36 минут назад
Он не бежал это были конвульсии и судорога
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12k
Артемыч 54 минуты назад
Крепкий бубен оказался.
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Alex Chebrikov

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