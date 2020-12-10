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Живая статуя подшутила на любопытной девочкой

Живая статуя подшутила на любопытной девочкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 11:43
Сообщество : Юмор
Метки: видео   мим   прикол   реакция   уличный актер   юмор   
3568
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Загримированный актёр-мим, имитирующий статую, идеально сконцентрировался на своем образе. В какой-то момент мужчина решил разбавить тишину и подшутил над рассматривающей его девочкой-подростком.

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Метки: видео   мим   прикол   реакция   уличный актер   юмор   
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5  комментариев
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
Ну, она же ожидала, что он на самом деле живой!
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Аки Зи 4 минуты назад
Добрый веселый пост, спасибо))
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24
bylbatarasich Час назад
Живая статуя подшутила на любопытной девочкой
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1k
Riddick Час назад
Хорошее видео. Только это не актёр "мим", а просто актёр. Так как мимы и живые статуи это разные вещи. Мимы исполняют - пластику и понтамиму, а живые статуи - стоят не подвижно и оживают не ожиданно меняя позу.
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