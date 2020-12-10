Живая статуя подшутила на любопытной девочкой

Загримированный актёр-мим, имитирующий статую, идеально сконцентрировался на своем образе. В какой-то момент мужчина решил разбавить тишину и подшутил над рассматривающей его девочкой-подростком.
Когда статуя не так проста, как кажется
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