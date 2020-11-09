Саш, что тебе в девушках нравится?

Девушка задала знакомому ей парню странный вопрос и получила на него вполне логичный ответ. Молодой человек был откровенен как никто другой.
Каков вопрос, таков и ответ!
Источник:
Ссылки по теме:
- Хищник сегодня не в духе
- Не стоило стоять спиной к океану
- Погрузившаяся в виртуальную реальность девушка поверила в то, что падает с высоты
- Женщина не оценила восточные танцы дочери
- Забавная реакция покупателя с богатой фантазией на девушку
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...
- Саш, тебе какая грудь нравится маленькая или большая?
- Маленькая
- Значит большая не нравится, ах ты ж козел.
- Саш, тебе какая грудь нравится маленькая или большая?
- Большая
- Значит маленькая не нравится, ах ты ж козел.
Д - дое_6_а_ться.