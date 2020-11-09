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Саш, что тебе в девушках нравится?

Саш, что тебе в девушках нравится? (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 10:13
Сообщество : Юмор
Метки: видео   вопрос   девушка   прикол   реакция   юмор   
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Девушка задала знакомому ей парню странный вопрос и получила на него вполне логичный ответ. Молодой человек был откровенен как никто другой.

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Метки: видео   вопрос   девушка   прикол   реакция   юмор   
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5  комментариев
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2k
aed Полчаса назад
Отвечать на подобные вопросы это как идти по трясине, чем больше отвечаешь, тем в больший тупик заходишь и в итоге все равно будешь козлом. Ей не ответы нужны, а повод доколе-ба-ться.

- Саш, тебе какая грудь нравится маленькая или большая?
- Маленькая
- Значит большая не нравится, ах ты ж козел.

- Саш, тебе какая грудь нравится маленькая или большая?
- Большая
- Значит маленькая не нравится, ах ты ж козел.

Д - дое_6_а_ться.
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71k
Я Только спросить. 7 минут назад
Саш, что тебе в девушках нравится?
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6k
Вася 23 минуты назад
зае.б.а.ли со своими тупыми постановами, смищьно ыыы.. олигофрены
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28k
Alex 50 минут назад
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4k
Александр Иванов 53 минуты назад
Я даже представить такое не смог бы! Вот ведь извращенец!
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