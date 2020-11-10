Забавная реакция мужчины на любимую песню

Этот мужчина умеет развлечь себя и окружающих во время перерыва в работе. Как только начала играть его любимая песня "Everybody Dance Now" (Gonna Make You Sweat), он покинул рабочее место и стал зажигать.
Танцуют все!
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