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Сообщество Без кота и жизнь не та 716 постов • 333 подписчика подписаться
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Застрявшая в пакете кошка пожалела о своем любопытстве

Застрявшая в пакете кошка пожалела о своем любопытстве (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 11:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кошка   пакет   прикол   реакция   юмор   
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Любопытная кошка просунула голову под ручку бумажного пакета и оказалась в ловушке. Домашняя хищница попыталась выбраться из плена, но шуршание пакета испугало её.

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Метки: видео   животные   кошка   пакет   прикол   реакция   юмор   
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Alex Час назад
Застрявшая в пакете кошка пожалела о своем любопытстве
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53
Катерина 4 минуты назад
Знакомо )). Наш обычно на манер "черного плаща" в такой ситуации носится - в ручке пакета чаще застревает пушистая бошка )
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−61
nabaal Час назад
Хозяин одень на бошку себе пакет
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Alex Chebrikov

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