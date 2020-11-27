Застрявшая в пакете кошка пожалела о своем любопытстве

Любопытная кошка просунула голову под ручку бумажного пакета и оказалась в ловушке. Домашняя хищница попыталась выбраться из плена, но шуршание пакета испугало её.
Проверка принесённых хозяевами пакетов закончилась забегом по квартире.
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