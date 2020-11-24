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Сообщество Без кота и жизнь не та 713 постов • 333 подписчика подписаться
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Почему стоит держать котов подальше от открытого огня

Почему стоит держать котов подальше от открытого огня (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 14:03
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   невозмутимость   прикол   реакция   хвост   юмор   
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Пользователей социальных сетей удивил короткий видеоролик, главным героем которого стал игравший с собакой кот. Домашний хищник случайно поджег собственный хвост и до конца видео сохранял невозмутимость.

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Метки: видео   животные   кот   невозмутимость   прикол   реакция   хвост   юмор   
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10  комментариев
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1k
Афраний 2 часа назад
А хозяин спокойно снимал это на видео.
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14k
Dr.CrAzY Афраний 2 часа назад
это снимала камера наблюдения
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1k
O.Bender1 Час назад
Ничё не могу понять. Коту не жгёт что-ли кожу, когда шерсть горит? Хорошо что не побежал - было бы настоящее файер-шоу.
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7k
Михалыч 2 часа назад
Мне кажется, или телефон в руке, делает из человека - тормознутого идиота? Будет снимать и орать - звоните в скорую, тут человек умирает, ну или смотреть, как кот горит.
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1k
AmberFox Михалыч 2 часа назад
Написано же. КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ
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7k
Михалыч AmberFox Час назад
Мдя, не обратил внимание.
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29k
Лесли 🥰 AmberFox Час назад
Но про человека с телефоном в руке он прав. Сейчас реально вместо того, чтобы помочь будут снимать на телефон
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29k
Лесли 🥰 AmberFox Час назад
И кстати там какая-то тетка мимо прошла
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1k
AmberFox Лесли 🥰 Час назад
Она просто могла незаметить.

Больше всегу удивляет реакция котэ. Вобще 0 эмоций ))))
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Котэ - факир
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