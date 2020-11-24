Почему стоит держать котов подальше от открытого огня

Пользователей социальных сетей удивил короткий видеоролик, главным героем которого стал игравший с собакой кот. Домашний хищник случайно поджег собственный хвост и до конца видео сохранял невозмутимость.
Камера наблюдения запечатлела происшествие. Представитель семейства кошачьих кажется так и не понял, что подпаленное нечто является продолжением его тела.
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Больше всегу удивляет реакция котэ. Вобще 0 эмоций ))))