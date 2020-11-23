Не стоило дразнить Пумбу

Забравшийся на небольшое строение мужчина решил, что кабан его не достанет. Как же он ошибался...
Мужчина спровоцировал кабана и еле унес от него ноги.
"Кого это ты назвал свиньей?!"
"Кого это ты назвал свиньей?!"
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