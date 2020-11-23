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Не стоило дразнить Пумбу

Не стоило дразнить Пумбу (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 08:14
Сообщество : Животные
Метки: видео   кабан   нападение   неожиданно   прикол   реакция   юмор   
617
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Забравшийся на небольшое строение мужчина решил, что кабан его не достанет. Как же он ошибался...

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Метки: видео   кабан   нападение   неожиданно   прикол   реакция   юмор   
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4k
Echo Час назад
Кабан Пятак
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8k
Vlad Полчаса назад
"Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро"...Пятачок прав, нех дразниться, можно и в репу получить.
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11k
aman90 56 минут назад
По хрюкалу с ноги надо было втащить, пока он висел.
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Mr.Adamson

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