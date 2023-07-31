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В Москве лось захотел посидеть в гараже с пацанами, но заботливые люди отвезли его домой

В Москве лось захотел посидеть в гараже с пацанами, но заботливые люди отвезли его домой

Автор:
31 июля 2023 09:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Москва   гараж   животные   забота   лось   милота   
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Лося заметили у гаражей в районе Варшавской. Ловить животное пришлось аж шестерым специалистам и двум росгвардейцам.

Лося ввели в состояние дремоты, погладили и загрузили в машину. Для этого, кстати, потребовалась помощь прохожих — ведь лось весил больше 400 кг. После всех манипуляций бродягу-лося увезли на родину — в парк «Лосиный остров».

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Метки: Видео   Москва   гараж   животные   забота   лось   милота   
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