В Москве найден самый сердитый символ 2023 года

Сотрудники Московского зоопарка показали самый сердитый символ наступающего года. Пресс-служба уточнила, что кролик получает вдоволь корма, как и другие животные. Просто в этот раз сотрудник не захватил с собой морковку.

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Когда всем сказали, что ты символ 2023 года и не принесли морковки...



Знакомьтесь, карликовый львиноголовый кролик Ерошка.