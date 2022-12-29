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В Москве найден самый сердитый символ 2023 года

В Москве найден самый сердитый символ 2023 года

Автор:
29 декабря 2022 08:50
Сообщество : Животные
Метки: Москва   видео   животные   зоопарк   кролик   московский зоопарк   символ 2023   
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Сотрудники Московского зоопарка показали самый сердитый символ наступающего года. Пресс-служба уточнила, что кролик получает вдоволь корма, как и другие животные. Просто в этот раз сотрудник не захватил с собой морковку.
Когда всем сказали, что ты символ 2023 года и не принесли морковки...

Знакомьтесь, карликовый львиноголовый кролик Ерошка.

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Метки: Москва   видео   животные   зоопарк   кролик   московский зоопарк   символ 2023   
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7  комментариев
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6k
Leo Sun 5 минут назад
2023-й год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика или Кота (так получилось, потому что в китайском языке оба эти животные обозначаются одним и тем же иероглифом). Не благодарите.
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380
Flint Полчаса назад
как по мне так это никакой не символ, а волосатый шашлык.
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42k
Aleksandr 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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12k
Павел Бреусов 50 минут назад
Так вот где Зануда живёт.
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6k
semsi Час назад
это вы ещё Сарочку не видели
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5k
Leonid Час назад
Московский зоопарк! А конура-то у кролика - убожество какое! В деревне у соседей крольчатники погламурнее будут, чем в столичном зоопарке.
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−1
or 2 часа назад
виавив
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