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Рабочий разбудил и выгнал спящего в пне медведя

Рабочий разбудил и выгнал спящего в пне медведя (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2020 08:14
Сообщество : Животные
Метки: видео   деляна   животные   медведь   пень   рабочий   реакция   
4466
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Оператор лесозаготовительной машины нарушил покой спящего в большом пне медведя. Используя манипулятор спецтехники мужчина грубо переместил потревоженного хищника в сторону от места вырубки. Свой поступок рабочий снял на видео.

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Метки: видео   деляна   животные   медведь   пень   рабочий   реакция   
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28  комментариев
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72k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Декабрь месяц.
Медведь некрупный.
Нежирный.
Больше в спячку не ляжет.
Или с голоду сдохнет, или пристрелят, т.к. пойдёт к людям. Зимой ему жрать нечего.
Какова была необходимость тревожить медведя на верную погибель - неясно.
Персонально оператору: твою бы семью выгнать на мороз нынче, и отправить восвояси. Без денег, документов , жилья. Напогибель. А тебе туда, к манипулятора - видео прислать.
Чтоб повеселился.
Тварина.
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833
lobster 10 минут назад
Зоозащитники, вы картинки посмотрите с последствиями нападения медведя на человека. Из зоны вырубки Мишу надо было выгнать в любом случае. И его именно выгнали - не застрелили, не раздавили и не отравили.
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196
Чеширский кот 11 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Дмитрий 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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29k
Alex Полчаса назад
Баран тупой
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1k
Павел 36 минут назад
Обязательно было его хватать этими щипцами? Он же мог ему все кости переломать, там силу не рассчитываешь. Убеждаюсь, что некоторые люди просто ублюдки. Всякие охотники, рыбаки, у них у всех тяга к убийству ради удовольствия, им нравится смотреть как на их глазах умирает живое существо. Я считаю их без пяти минут маньяками, потому что кто знает, может он такой же кайф от убийства людей бцдет получать. Предки убивали ради пропитания, но это совсем другое.
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25k
Ashabad 40 минут назад
Идут с охоты два грузина, медведя несут, навстречу им турист:
- Гризли?
- Вах, зачем гризли? Так, руками задушили!
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5k
SuperTroll 55 минут назад
А можно этому ублюдку, на манипуляторе, раскаленный свинец в жопу залить?
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3k
Taf Taffus Час назад
По замыслу постера оператор должен был уе....ть мишку в кровавые сопли?

Как говориться, такова жизнь.
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25k
Fat Lynx Час назад
... так родилась у медведей легенда о драконе ...
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10k
Taximaxi Час назад
Теперь первый,кого этот шатун задерёт,будет на совести имбецила,его разбудившего.
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25k
Fat Lynx Час назад
Ну кто он после этого?
Ну кто он после этого?
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40
Тарик Час назад
Бедный мишка...
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234
Владимир Час назад
Как всегда, пристрелить медведя, прогнать или выкинуть это же такой подвиг! Быдло сраное...
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18k
shevanez 2 часа назад
Урод конченый. Других слов нет. Что самое страшное- просто так, ради развлечения! Если бы начальник нормальный попался, выгнал бы эту скотину с работы, и пусть сидит дома, х.уй сосет, как мишка лапу.
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7k
ГородДомов 2 часа назад
манипулятор этому трактористу в . опу.
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25k
Антон 2 часа назад
Человек и есть высшая ступень эволюции. Потому и меняет природу под себя, а не приспосабливается. Был бы медведь высшей ступенью - нас вообще бы, может быть, уже не существовало бы. Если вы недовольны быть высшей ступенью - идите покормите мишку собой.
Для комментаторов ниже поясняю: идут лесозаготовки, там работают люди. Медведь угроза человеку, поэтому его рабочий и выгнал. Мишку жалко, но людей ещё жальче, жизнь человека выше жизни медведя. Кто с этим не согласен, идите утопитесь.
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2k
Азиз Ниязов Антон 2 часа назад
Прикрой берлогу и едь дальше заготавливать свой лес. Медведя это не разбудит. А оператор просто живодёр
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72k
Броненосец Потелкам Антон 2 часа назад
Так он его именно разбудил, шатуном сделал.
Мучительно погибать заставил.
Убил бы сразу - так нет....именно создал угрозу людям, разбудил ведмидя и отправил кочевать.....
Автор ролика и есть источник опасности людям.
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Броненосец Потелкам Час назад
медведь в спячку в пне открытом,свежем не ложится.он себе берлогу делает. мишка просто вздремнуть прилёг. оператор этой штуки не правильно поступил сцапав мишку захватом. убил бы посадили бы как браконьера.
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1k
lihaci Антон 42 минуты назад
На видео отчётливо видно, что спиленное дерево, явно гнилое, с него толку аж целый 0!. Значит спилили его только забавы ради и чтоб мишку разбудить. И потом, техника сейчас такая, что при лесозаготовке из кабины и выходить-то никому нет необходимости. Вот и получается что раЗшатали Потапыча только ради видео. Д.Б.
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61
_SKV_ Антон 23 минуты назад
Вы уверены насчёт высшей? Не стоит задирать нос. Вид мы очень молодой, в строении и поведении ещё куча эволюционных недоработок. Ни по общей биомассе, ни по разнообразию видов на планете мы не первые. Не говоря уже о том, что маленькие кусочки РНК нас кладут на лопатки.
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9k
Алексей 2 часа назад
mudak зачем манипулятором животинку хватать?
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2k
Азиз Ниязов 2 часа назад
Зачем???
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250
Михаил Болгов 2 часа назад
Скоро не где будет зверям прятаться
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