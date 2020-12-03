Рабочий разбудил и выгнал спящего в пне медведя

Оператор лесозаготовительной машины нарушил покой спящего в большом пне медведя. Используя манипулятор спецтехники мужчина грубо переместил потревоженного хищника в сторону от места вырубки. Свой поступок рабочий снял на видео.
А ещё говорят, что человек высшая ступень эволюции...
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Медведь некрупный.
Нежирный.
Больше в спячку не ляжет.
Или с голоду сдохнет, или пристрелят, т.к. пойдёт к людям. Зимой ему жрать нечего.
Какова была необходимость тревожить медведя на верную погибель - неясно.
Персонально оператору: твою бы семью выгнать на мороз нынче, и отправить восвояси. Без денег, документов , жилья. Напогибель. А тебе туда, к манипулятора - видео прислать.
Чтоб повеселился.
Тварина.
- Гризли?
- Вах, зачем гризли? Так, руками задушили!
Как говориться, такова жизнь.
Для комментаторов ниже поясняю: идут лесозаготовки, там работают люди. Медведь угроза человеку, поэтому его рабочий и выгнал. Мишку жалко, но людей ещё жальче, жизнь человека выше жизни медведя. Кто с этим не согласен, идите утопитесь.
Мучительно погибать заставил.
Убил бы сразу - так нет....именно создал угрозу людям, разбудил ведмидя и отправил кочевать.....
Автор ролика и есть источник опасности людям.