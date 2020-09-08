Накормил мишку блинами

Озорной и судя по ошейнику ручной медведь с огромным аппетитом лакомится блинами с рук хорошо знакомого ему мужчины.
Сопит как поросёнок!
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