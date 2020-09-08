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Накормил мишку блинами

Накормил мишку блинами (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2020 11:21
Сообщество : Животные
Метки: блины   видео   животные   медведь   реакция   
425
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Озорной и судя по ошейнику ручной медведь с огромным аппетитом лакомится блинами с рук хорошо знакомого ему мужчины.

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Метки: блины   видео   животные   медведь   реакция   
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сапер Водичка 58 минут назад
Накормил мишку блинами
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14k
Алексей Маков Час назад
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