Неожиданная находка в дереве

Никогда не знаешь, что найдешь в дереве. Во время валки леса лесоруб случайно потревожил покой лесного жителя и вынудил его покинуть своего жилище.
Сидишь себе спокойно в уютном жилище, чай с медом пьешь и вдруг...
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А уж напугал-то как!