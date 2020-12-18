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Неожиданная находка в дереве

Неожиданная находка в дереве (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 12:15
Сообщество : Животные
Метки: видео   дерево   животные   лесоруб   медведь   находка   
1301
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Никогда не знаешь, что найдешь в дереве. Во время валки леса лесоруб случайно потревожил покой лесного жителя и вынудил его покинуть своего жилище.

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Метки: видео   дерево   животные   лесоруб   медведь   находка   
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7  комментариев
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3k
ваня панкин Час назад
изверги, взяли мишке хату испортили...
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14k
Муки Псаки 5 минут назад
Вот ведь блин, мог же заживо мишку распилить, ахереть-не-встать((((((
А уж напугал-то как!
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6k
bum-bum 5 минут назад
ну хоть башку не отпилили и то хорошо
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37k
FoxGen Полчаса назад
Мишаня, ввали им.
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20k
Сибиряк 54 минуты назад
Неожиданная находка в дереве
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7k
Клёст Час назад
Пока пилили медведь наверное полную избушку, простите, надристал от страха)))
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2k
Димка Смола/67 2 часа назад
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