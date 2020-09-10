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Медведь сломал забор, пытаясь сбежать от автомобиля

Медведь сломал забор, пытаясь сбежать от автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 10:32
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   забор   медведь   реакция   
342
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Медведь хотел скрыться от проезжающего мимо автомобиля через забор, но вместо этого осуществил неожиданное и дерзкое проникновение на частную территорию.

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Метки: видео   животные   забор   медведь   реакция   
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7k
Otium7 2 часа назад
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633
Грета Тунберг 46 минут назад
ну и забор
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Осуществляют план, нечто ранее задуманное.
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Так. И у кого медведи по улицам ходят???
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3k
Алексей Куликов Александр Иванов Полчаса назад
Канада или США
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Alonso

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