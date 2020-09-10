Медведь сломал забор, пытаясь сбежать от автомобиля

Медведь хотел скрыться от проезжающего мимо автомобиля через забор, но вместо этого осуществил неожиданное и дерзкое проникновение на частную территорию.
Сова! Открывай! Медведь пришел
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