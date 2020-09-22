Увлекшегося ловлей рыбы медведя не испугали даже звуки выстрелов

Медведь подошел на расстояние опасной близости к рыбакам и начал лакомиться рыбой из водоема. Любителям рыбной ловли такое соседство не понравилось и они решили напугать хищника.
Присутствует ненормативная лексика.
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сухо, короче хуже не бывает. Подошел к воде и начал жадно пить. Пьет,
Пьет, пьет....
А сзади из леса выходит охотник. Видит лося, прицеливается, стреляет
и попадает.
Лось стоит... Охотник опять взводит курок, целиться, стреляет и попадет.
Лось:
- "Не понимаю. Я пью, пью, а мне все хуже и хуже.