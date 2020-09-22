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Увлекшегося ловлей рыбы медведя не испугали даже звуки выстрелов

Увлекшегося ловлей рыбы медведя не испугали даже звуки выстрелов (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 08:46
Сообщество : Животные
Метки: видео   выстрел   животные   медведь   реакция   
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Медведь подошел на расстояние опасной близости к рыбакам и начал лакомиться рыбой из водоема. Любителям рыбной ловли такое соседство не понравилось и они решили напугать хищника.

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Метки: видео   выстрел   животные   медведь   реакция   
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4  комментария
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79k
Павел 2 часа назад
Увлекшегося ловлей рыбы медведя не испугали даже звуки выстрелов
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10k
P.F. 12 минут назад

Ссылка coub.com
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1k
Леонид Кубарев 19 минут назад
Лось с большого бодунища выходит к реке. Голова трещит, тело ломит, во рту
сухо, короче хуже не бывает. Подошел к воде и начал жадно пить. Пьет,
Пьет, пьет....
А сзади из леса выходит охотник. Видит лося, прицеливается, стреляет
и попадает.
Лось стоит... Охотник опять взводит курок, целиться, стреляет и попадет.
Лось:
- "Не понимаю. Я пью, пью, а мне все хуже и хуже.
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2k
Димка Смола/67 Час назад
Ты не ты когда голоден.
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Forestdude

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