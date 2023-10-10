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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 808 постов • 41 подписчик подписаться
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Московский "заяц" разбил стеклянную створку в метро

Московский "заяц" разбил стеклянную створку в метро

Автор:
10 октября 2023 11:33
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Метро   вандализм   пассажир   разбил   стекло   стеклянную створку в метро   
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Мужчина хотел бесплатно проехать в метро на станции "Лермонтовский проспект", пройдя через створки сразу за другим пассажиром.

Дверцы все равно захлопнулись, получив кулаком от хитреца.

Гражданина повязали, он признал вину. Оказалось, что в это время он находится под условным сроком за мошенничество и грабеж. Теперь к этим статьям прибавился и "Вандализм".

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Метки: Видео   Метро   вандализм   пассажир   разбил   стекло   стеклянную створку в метро   
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9  комментариев
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10k
Игорь 7 минут назад
что у людей в голове?
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17k
Мистер Фикс 15 минут назад
Створка, ты чёёё, меня не уважаешь?
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11k
Б.Касторский Полчаса назад
Ох и мило! Теперь уловка превращается.... превращается условка (почти как на подиуме в брильянтовой руке) в реальный срок и плюс новый срок путем полного или частичного сложения в связи с тем, что индивид на путь исправления не встал. Эх! Хорошей дороги!
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3k
poбт Полчаса назад
б*лядь у нас каждый день теперь будет тема как очередной мудак разбил очередную створку в метро?
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14k
Всё – приехали! 37 минут назад
Ох уже нервные хитропопы. Все им должны и ...створка тоже. В Минске, кроме видео наблюдения, в таких местах обязательно присутствует охранник или милиционер, а "неадекватных" (по поведению) вполне перед проходом створки могут и "прихватить" в сторонку в спец. уголке. Понятно Минск не Москва, но и ресурсы разные.
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10k
МихА 52 минуты назад
Проскочил же... нахера было разбивать???
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109
ruslan d Час назад
Пора уже подборку этих хитов делать ...
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Terracotka

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