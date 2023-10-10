Московский "заяц" разбил стеклянную створку в метро

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Мужчина хотел бесплатно проехать в метро на станции "Лермонтовский проспект", пройдя через створки сразу за другим пассажиром.
Дверцы все равно захлопнулись, получив кулаком от хитреца.
Гражданина повязали, он признал вину. Оказалось, что в это время он находится под условным сроком за мошенничество и грабеж. Теперь к этим статьям прибавился и "Вандализм".
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