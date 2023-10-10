Московский "заяц" разбил стеклянную створку в метро

Пора домой: как в Швейцарии "стимулируют" украинцев к отъезду

В московском метро парень с ноги вынес стекло и бросился бежать

Безбилетник напал на пассажира из-за того, что тот не позволил ему пройти через турникет

Психованная пассажирка решила не платить за проезд в метро

Мужчина разбил створку турникета в метро, пытаясь пропустить девушек

Пассажир разбил стеклянный турникет в столичном метро