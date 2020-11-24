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Дебошир пытался разгромить подъезд из-за ссоры с девушкой

Дебошир пытался разгромить подъезд из-за ссоры с девушкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 08:09
Сообщество : Жить в России
Метки: вандал   вандализм   видео   дебош   подъезд   санкт-петербург   
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В подъезде одного из домов в Санкт-Петербурге парень устроил дебош во время ссоры с девушкой. Ожидая лифт, он начал срывать информационные листы со стен подъезда и попытался оторвать дверцу почтового ящика.

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Метки: вандал   вандализм   видео   дебош   подъезд   санкт-петербург   
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6  комментариев
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4k
Pashuta 2 часа назад
Руки отрубить этой суке...
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3k
alex Полчаса назад
как же эти кухонные боксеры залбали со своими не менее ипанутыми телками. Нет чтоб пойти в спортзал и там люлей отхватить, ну к мужикам взрослым пристать. Да на мелких тоже можно выипнуться...нет он сука будет крушить подьезд, орать на девку. ХХандон
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29k
Alex Час назад
В жопу кол забить уроду
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9k
Сережа 2 часа назад
Культурная столица.
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