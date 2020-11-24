Дебошир пытался разгромить подъезд из-за ссоры с девушкой

В подъезде одного из домов в Санкт-Петербурге парень устроил дебош во время ссоры с девушкой. Ожидая лифт, он начал срывать информационные листы со стен подъезда и попытался оторвать дверцу почтового ящика.
Инцидент произошёл в подъезде одного из домов на проспекте Энтузиастов. Дебошира засняла камера видеонаблюдения.
В конечном итоге вандал передумал ехать на лифте и вместе с девушкой и знакомым вышел из подъезда.
Присутствует ненормативная лексика.
В конечном итоге вандал передумал ехать на лифте и вместе с девушкой и знакомым вышел из подъезда.
Присутствует ненормативная лексика.
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