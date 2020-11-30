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Саровские коммунальщики устроили фотосессию вместо дезинфекции

Саровские коммунальщики устроили фотосессию вместо дезинфекции (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 10:51
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   коммунальщики   прикол   уборка   фотосессия   
695
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Жители Сарова опубликовали в сети запись с камеры наблюдения в подъезде, на которой запечатлены работницы управляющей организации. Вместо мытья и дезинфекции подъезда женщины устроили фотосессию.

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Метки: видео   коммунальщики   прикол   уборка   фотосессия   
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9  комментариев
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19k
Юрьевич Час назад
Главное отчётность! Остальное всё тлен и суета!
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18k
BiZ 10 минут назад
так пол-россии работает
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8k
Атеист Полчаса назад
по дате-времени создания фоток(в мета данных) вычислить очень просто, что это халтура!))
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76
Семён Семёныч 39 минут назад
Байден уже получил ключи от подъездов?
Во всём пиндосы виноваты!
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832
Павел Астахов 57 минут назад
Это уже публиковали в апреле
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395
... Час назад
вот так и во всем!
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13k
Егор Час назад
Вертикально снимает... убил бы.
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7k
Клёст Час назад
Саров так то закрытый город напичканный секретами и спецслужбами.
Может нам, от греха подальше, не стоит здесь выяснять, кто и чем там в действительности на записи занимается?
/Шутка/
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