Саровские коммунальщики устроили фотосессию вместо дезинфекции

Жители Сарова опубликовали в сети запись с камеры наблюдения в подъезде, на которой запечатлены работницы управляющей организации. Вместо мытья и дезинфекции подъезда женщины устроили фотосессию.
Женщина, которая обязана проводить санобработку подъездов, сфотографировала свою коллегу сперва с дезинфицирующим средством, а затем и шваброй. Женщины сделали несколько фотографий доказательства проделанной работы и вышли из подъезда.
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Метки: видео коммунальщики прикол уборка фотосессия
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Во всём пиндосы виноваты!
Может нам, от греха подальше, не стоит здесь выяснять, кто и чем там в действительности на записи занимается?
/Шутка/