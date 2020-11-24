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Хитрые коммунальщики сфотографировали урну для отчётности, а затем перевезли её в другое место

Хитрые коммунальщики сфотографировали урну для отчётности, а затем перевезли её в другое место (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 10:32
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   коммунальщики   прикол   рабочие   санкт-петербург   урна   фотосессия   
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Житель одного из домов в Санкт-Петербурге запечатлел, как сотрудники коммунальной службы устроили урне фотосессию. Рабочие фотографировали для начальства стоящую у парадной урну, а затем на тачке перевозили её к следующей парадной.

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Метки: видео   коммунальщики   прикол   рабочие   санкт-петербург   урна   фотосессия   
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13k
Егор 55 минут назад
В фотошопе уже не прокатывает...
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3k
SSD 56 минут назад
Урны - зло, особенно в таком виде. Как правило, из подъезда какой нибудь "умник", начнет в нее мусор из квартиры выбрасывать и остальные местные маргиналы подхватят этот челлендж и вокруг будет помойка))). Если ставить, то только такие, в которые бычки кидать можно, а пакет не лезет.
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50k
pynh SSD 52 минуты назад
не влезет - наверх урны положат
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