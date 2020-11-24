Хитрые коммунальщики сфотографировали урну для отчётности, а затем перевезли её в другое место

Житель одного из домов в Санкт-Петербурге запечатлел, как сотрудники коммунальной службы устроили урне фотосессию. Рабочие фотографировали для начальства стоящую у парадной урну, а затем на тачке перевозили её к следующей парадной.
Урна превратилась в фотомодель благодаря сотрудникам коммунальной службы.
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