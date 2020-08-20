Нижегородец поздравил дорожную яму с 30-летним юбилеем

Житель Нижнего Новгорода Анатолий Баляев записал видео, в котором торжественно поздравили одну дорожную яму в Ленинском районе с 30-летием. В ролике нижегородец также передал привет администрации района от всех ям улицы.
«Уже два поколения нижегородцев испытывают сильные чувства по отношению к этой яме и к администрации Ленинского района, благодаря которым ямы рядом с жилыми домами живут так долго», – заявил Анатолий Баляев.
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А можно направить коллективный запрос в администрацию района на включение автомобильной дороги в план ремонта автомобильных дорог общего пользования и добиться его исполнения.
Но это же сложно и инициативу проявить надо, заставить чиновников работать... ну его на-х-уй, лучше видосик запилить.
Уважаемый Такойто Васильевич!
Прошу внести улицу ТАКУЮ-ТО в план ремонта дорог на 20ТАКОЙ-ТО год, или выполнить ремонт раньше, по поступлении средств.
Так же прошу проинформировать меня о сроках выполнения ремонтных работ и об ответственных должностных лицах.
По такому заявлению сделают ямочный ремонт и внесут дорогу на комиссию по формированию плана ремонта автомобильных дорог общего пользования.