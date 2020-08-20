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Нижегородец поздравил дорожную яму с 30-летним юбилеем

Нижегородец поздравил дорожную яму с 30-летним юбилеем (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 07:45
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   коммунальщики   нижний новгород   прикол   ремонт дорог   юмор   яма   
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Житель Нижнего Новгорода Анатолий Баляев записал видео, в котором торжественно поздравили одну дорожную яму в Ленинском районе с 30-летием. В ролике нижегородец также передал привет администрации района от всех ям улицы.

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Метки: видео   коммунальщики   нижний новгород   прикол   ремонт дорог   юмор   яма   
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5  комментариев
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1k
SSD 2 часа назад
Стабильность. Чего он хочет? Как на украине? Лодку решил раскачать в этой луже?
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23k
Fat Lynx 55 минут назад
Хорошо сейчас, можно ролик запилить и наслаждаться популярностью, тичать восторженные отзывы от юнных шатателей режима...
А можно направить коллективный запрос в администрацию района на включение автомобильной дороги в план ремонта автомобильных дорог общего пользования и добиться его исполнения.
Но это же сложно и инициативу проявить надо, заставить чиновников работать... ну его на-х-уй, лучше видосик запилить.

Уважаемый Такойто Васильевич!
Прошу внести улицу ТАКУЮ-ТО в план ремонта дорог на 20ТАКОЙ-ТО год, или выполнить ремонт раньше, по поступлении средств.
Так же прошу проинформировать меня о сроках выполнения ремонтных работ и об ответственных должностных лицах.

По такому заявлению сделают ямочный ремонт и внесут дорогу на комиссию по формированию плана ремонта автомобильных дорог общего пользования.
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1k
plat.style Fat Lynx 40 минут назад
Так должны же ремонтировать дороги и без заявлений.
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2k
Cook plat.style Полчаса назад
Все просто. Если у тебя на данный момент 10-20 актуальных вопросов - дел, которые необходимо решать, ты всегда будешь решать то, по которому тебя дергают. И если по какому то делу не дергают, то и ты просто физически не будешь о нем знать. Время такой же ресурс как и все остальное. К тому же если не дергают, то видимо все в норме. Увидел открытый люк на дороге, доехал до дома, набрал в интернете куда обратиться, позвонил и мало того, что туда аварийную бригаду тут же вышлют, но и этот люк проверят весь от и до, может он открыт от того, что сломан и починят. А через пару дней тебе позвонят и спросят, починили ли люк, довольны ли вы? И с ямами на дорогах точно так же. Проверено.
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