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Невнимательная женщина попыталась заправить свой автомобиль беспроводным способом

Невнимательная женщина попыталась заправить свой автомобиль беспроводным способом (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 09:50
Сообщество : Юмор
Метки: авто   азс   видео   заправка   невнимательность   юмор   
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Установленная на одной из заправок камера наблюдения запечатлела курьезный случай. Женщина открыла бензобак своего автомобиля и вставила заправочный пистолет. Всё бы ничего, но к пистолету не был прикреплен шланг.

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Метки: авто   азс   видео   заправка   невнимательность   юмор   
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5k
z0_0b Час назад
Бред.
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25
No-Name-1984 Час назад
Адок!))))
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30k
Опаньки 2 часа назад
ведь даже на табличку посмотрела, но все равно электрически импульсы потерялись где то
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Опаньки Час назад
Голимая постановка.
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Mr.Adamson

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