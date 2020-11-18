Невнимательная женщина попыталась заправить свой автомобиль беспроводным способом

Установленная на одной из заправок камера наблюдения запечатлела курьезный случай. Женщина открыла бензобак своего автомобиля и вставила заправочный пистолет. Всё бы ничего, но к пистолету не был прикреплен шланг.
Невнимательная героиня ролика не заметила отсутствующий шланг и не стала вытаскивать пистолет.
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