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Ученые заявили, что лежать полезней, чем сидеть

Ученые заявили, что лежать полезней, чем сидеть

Автор:
21 ноября 2023 09:01
Метки: Видео   интересно   исследование   рейтинг   ученые   факты   
931
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Исследователи составили рейтинг движения и поз, которыми мы обычно пользуемся каждый день, в порядке их полезности для сердца.

Парадоксальное открытие: лежать полезней, чем сидеть.

К такому выводу пришли эпидемиологи из Университетского колледжа Лондона в ходе недавнего — так называемого - перекрестного мета-исследования. Они искали "всё хорошее" для сердечно-сосудистой системы. В результате работы был составлен рейтинг "от полезного до вредного". Вот основные выводы: лечь и поспать полезней, чем присесть и сидеть (особенно у телевизора). Стоять полезней, чем спать, а ходить полезней, чем стоять.

Самый простой способ уменьшить вред от сидячего образа жизни: встаньте со стула (кресла, дивана) и пройдитесь 5 минут туда-сюда. И так каждые полчаса. Это – рекомендация от ученых из Колумбийского университета. Они провели эксперимент и выяснили, что 5-минутная прогулка каждые полчаса снижала давление на 4-5 пунктов, почти на 60% меньше был скачок сахара после еды.

Теперь приезжаем на работу только так:

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Метки: Видео   интересно   исследование   рейтинг   ученые   факты   
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7  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Кошки большие специалисты в этом вопросе. Профи!
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5k
Vlamir 6 минут назад
Как-то Уинстона Черчилля спросили, каким образом ему удалось при такой интенсивной политической карьере достичь столь преклонного возраста.
Он ответил: “Я никогда не стоял, когда можно было сидеть, и никогда не сидел, когда можно было лежать”.
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57k
dima423 44 минуты назад
Заголовок чето немного отличается от текста поста... в итоге то полезнее всего ходить получается, а самое вредное сидеть)
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354
mechatron Час назад
«Лучше идти, чем бежать. Лучше стоять, чем идти. Лучше сидеть, чем стоять. Лучше лежать, чем сидеть. Лучше спать, чем лежать. Лучше умереть, чем спать.»
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65k
doker Час назад
Ясен пень. Природа не даст соврать.
И про работу напишите, типа "час в день - не больше"!

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294
wgw 2 часа назад
Я и без их исследований знаю.
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