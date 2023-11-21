Ученые заявили, что лежать полезней, чем сидеть

Парадоксальное открытие: лежать полезней, чем сидеть.

К такому выводу пришли эпидемиологи из Университетского колледжа Лондона в ходе недавнего — так называемого - перекрестного мета-исследования. Они искали "всё хорошее" для сердечно-сосудистой системы. В результате работы был составлен рейтинг "от полезного до вредного". Вот основные выводы: лечь и поспать полезней, чем присесть и сидеть (особенно у телевизора). Стоять полезней, чем спать, а ходить полезней, чем стоять.

Самый простой способ уменьшить вред от сидячего образа жизни: встаньте со стула (кресла, дивана) и пройдитесь 5 минут туда-сюда. И так каждые полчаса. Это – рекомендация от ученых из Колумбийского университета. Они провели эксперимент и выяснили, что 5-минутная прогулка каждые полчаса снижала давление на 4-5 пунктов, почти на 60% меньше был скачок сахара после еды.

Теперь приезжаем на работу только так: