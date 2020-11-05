Кит чуть не проглотил туристок на каяке

Жительница США, плавающая на каяке неподалеку от подруг у побережья Авила Бич, Калифорния, заметила большой косяк рыб и преследующего его кита. Громадное животное подплыло к каяку с двумя женщинами и вынырнуло с открытым ртом, пытаясь поймать как можно больше рыбешек. Каяк перевернулся и туристки оказались в воде.
При просмотре видео может показаться, что животное заглотило вместе с рыбой как минимум одну женщину. Однако автор видео уверяет, что обе туристки пережили не самую приятную в своей жизни встречу с китом и не пострадали.
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