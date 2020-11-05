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Кит чуть не проглотил туристок на каяке

Кит чуть не проглотил туристок на каяке (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2020 09:02
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   калифорния   кит   повезло   сша   туристка   
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Жительница США, плавающая на каяке неподалеку от подруг у побережья Авила Бич, Калифорния, заметила большой косяк рыб и преследующего его кита. Громадное животное подплыло к каяку с двумя женщинами и вынырнуло с открытым ртом, пытаясь поймать как можно больше рыбешек. Каяк перевернулся и туристки оказались в воде.

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Метки: видео   животные   калифорния   кит   повезло   сша   туристка   
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Snork Snorkoff Полчаса назад
Усатые киты не могут проглотить никого, крупнее средних размеров рыбехи. Разве только пожмакать и выплюнуть )) У них очень узкое горло расчитанное на криль и мелкую рыбу и сито из китового уса чтобы цедить воду.
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Добрый Самаритянин Snork Snorkoff 20 минут назад
Всё это прекрасно понимаешь умом, но какать почему-то не перестаёшь, когда ты в пасти у усатого...
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