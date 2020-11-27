К чему может привести незакрепленный груз

Мужчина попал в незавидную ситуацию, когда открыл двери грузовика после поездки. А всего-то нужно было закрепить поддон с фруктами перед доставкой.
Хочется верить, что мужчина особо не пострадал и отделался синяками.
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Откывал створку, понятно же было, что на нее груз опёрся, и будет падать....
странный паренек....