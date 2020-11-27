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К чему может привести незакрепленный груз

К чему может привести незакрепленный груз (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 10:05
Метки: видео   водитель   груз   грузовик   перевозка   техника безопасности   
1375
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Мужчина попал в незавидную ситуацию, когда открыл двери грузовика после поездки. А всего-то нужно было закрепить поддон с фруктами перед доставкой.

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Метки: видео   водитель   груз   грузовик   перевозка   техника безопасности   
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8k
владимир Час назад
Фруталити!!!!
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8k
Кыся 41 минуту назад
Да даже крепить не надо было, в грузовиках с жесткими бортами должна быть эта нехитрая штука:

Да даже крепить не надо было, в грузовиках с жесткими бортами должна быть эта нехитрая штука:
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421
LinkLine 44 минуты назад
тути-фрути
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29k
Alex Час назад
Да уж.
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6k
Михаил Филиппов Час назад
как в ИТ. Есть два типа сисадминов: которые не делают резервные копии, и те, которые уже делают... также и водилы с грузом закреплять проверять или нет
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71k
Броненосец Потелкам Час назад
Да ему нехило так влепило.......
Откывал створку, понятно же было, что на нее груз опёрся, и будет падать....
странный паренек....
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