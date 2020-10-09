Как не стоит тушить горящее масло

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) 20 занимательных вещей, про которые многие знают, но видели единицы 20 занимательных вещей, про которые многие знают, но видели единицы "Это просто ужас!": в Южной Корее догорает 33-этажный небоскреб "Это просто ужас!": в Южной Корее догорает 33-этажный небоскреб Российские военные экологи набрали ещё 150&nbsp;тонн металлолома на&nbsp;острове Врангеля Российские военные экологи набрали ещё 150 тонн металлолома... Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др. Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др. Россияне, что опять у нас случилось с ценами? Россияне, что опять у нас случилось с ценами? Работа не самых толковых грузчиков с предсказуемым финалом Работа не самых толковых грузчиков с предсказуемым финалом Лучший автоблогер этого года: обзор на тележку мощностью одна лошадиная сила Лучший автоблогер этого года: обзор на тележку мощностью одна... Кто первым исполнил знаменитый советский хит "На дальней станции сойду", и как сложилась его жизнь Кто первым исполнил знаменитый советский хит "На дальней станции... Не откажет никогда. История Zippo Не откажет никогда. История Zippo Сравнение цен 2006 против 2020 Сравнение цен 2006 против 2020 Парень отомстил петуху, который постоянно будил его по утрам Парень отомстил петуху, который постоянно будил его по утрам "Золотой чемоданчик": в Сети появилось видео обыска мэра Усть-Кута "Золотой чемоданчик": в Сети появилось видео обыска мэра Усть-Кута Уголок довоенного СССР в квартире коллекционера Уголок довоенного СССР в квартире коллекционера Что надо сделать, чтобы остановить распространение Ковид-19 Что надо сделать, чтобы остановить распространение Ковид-19 О Паннонском море, которое совсем недавно омывало западный берег Украины О Паннонском море, которое совсем недавно омывало западный берег... «Это же гениально!»: Простые, но очень полезные изобретения «Это же гениально!»: Простые, но очень полезные изобретения
Главная > Видео 
Как не стоит тушить горящее масло

Как не стоит тушить горящее масло (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 08:10
Метки: видео   вода   идиот   масло   огонь   пожар   реакция   техника безопасности   
1927
1
1
При возгорании масла у незнакомых с правилами безопасного обращения с огнем людей сразу срабатывает рефлекс потушить его водой. Если таких индивидуумов допустить до плиты, то это может привести к довольно печальным результатам.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   вода   идиот   масло   огонь   пожар   реакция   техника безопасности   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Олегbl4 Час назад
Чтобы тушить водой горящее масло, нужно для начала вентиль газовой колонки открыть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mellivora 9 минут назад
Распространенные ошибки:

- Ни в коем случае не пытайтесь тушить горящее масло водой – они никогда не смешиваются, а вода, будучи тяжелее, чем масло уйдет на дно, где от температуры мгновенно расширяется, разбрызгивая горящее масло во все стороны: пожар станет гораздо сильнее и опаснее.
- Бессмысленно пытаться задуть горящее масло, словно обычное пламя – обмахивая чем-либо или дуя на него. Масляной пожар не потушит даже вентилятор – огонь лишь быстрее разгорится.
- Не вздумайте накрывать горящее масло полотенцем или одеялом – масло прилипнет к ткани и пожар молниеносно перекинется на всё, к чему коснется материя.
- Не пытайтесь накрыть горящую поверхность мокрым полотенцем – вода мгновенно испарится от тепла, а материя воспламенится.
- Мука, макароны, рис хоть и относятся к сыпучим веществам, для тушения огня непригодны – они сухие и растительного происхождения, лишь послужат растопкой.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Как безопасно потушить?

-Первое, что необходимо сделать при любом пожаре – оценить степень возгорания.

-Если пламя лишь на печи еще можно самостоятельно потушить, если воспламенилась вся кухня, то имеет смысл позаботиться о безопасности членов семьи и немедленно всех вывести на улицу. Ввиду подобных ситуаций рекомендуется хранить документы, кредитки и ценные вещи так, чтобы вы всегда знали, где они лежат и могли изъять их за минуту. Если в доме установлено оборудование пожарной безопасности и сигнализация, то пожарные будут оповещены автоматически, в ином случае придется звонить самим и объяснять адрес.

-Если пожар не успел распространиться, как его тушить? Можно просто плотно накрыть крышкой, или всыпать в сковороду соду (она поглотит кислород и огонь потухнет). Или полностью засыпать пламя солью, песком, землей, сахаром в конце концов – сыпучие вещества предотвратят доступ кислорода и огонь потухнет. Но это, если пламя ограничивается сковородой или поверхностью плиты. Обязательно иметь на кухне противопожарный баллончик – он дает хорошую густую пену и эффективно гасит огонь.

-Не мешало бы заказать монтаж системы пожаротушения, это сохранит здоровье и жизнь членам семьи, а также имущество.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
190
Nane First NameLast 11 минут назад
Горящее масло водой?! Тушить только бензином.
может так дураков меньше станет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
492
Алексей 23 минуты назад
знакомая так руки обожгла - ожоги потом лечила...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
427
TNs Полчаса назад
Неужели они не смотрели этот поучительный ролик?
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Голос Вселенной Полчаса назад
Ребята так долго стояли и пялились на этот огонь ... прям казалось, что сейчас достанут сигареты и прикурят от него...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Горчилин 42 минуты назад
Есть такая традиционная ошибка, на сковородку с перегретым выше 100 градусов маслом то ли выливают воду, то ли бросают ту же картошку, которая содержит воду. Активное парообразование поднимает в воздух мелкие капли масла, они загораются- тут и пожар может быть и ожоги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
288
g789 53 минуты назад
Но огонь же погас!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Сгусток позитива Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vladimir Taranovich Час назад
Спиртом! Спиртом заливай!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Атеист Час назад
Мог бы и бензинчиком "заправить".. для аромата))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Колька Валеркин сын Час назад
чет сразу догадался, что водой зальют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Фельдъегерь Колька Валеркин сын 46 минут назад
да тебе на битву экстрасенсов нужно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) Пилить пальму бензопилой было далеко не лучшей идеей Пилить пальму бензопилой было далеко не лучшей идеей Игры со змеями до добра не доводят Игры со змеями до добра не доводят Горе-кулинар залил кипящее масло водой Горе-кулинар залил кипящее масло водой Любопытный пес устроил пожар в жилище хозяина Любопытный пес устроил пожар в жилище хозяина Когда ради хозяина готов свернуть горы Когда ради хозяина готов свернуть горы
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

918744



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от пользователей соцсетей
5
94
Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от пользователей соцсетей
"Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО
4
87
"Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО
﻿
Набирающие популярность
Виртуальное путешествие по России: заповедник Утриш
0
6
Виртуальное путешествие по России: заповедник Утриш
Усилий минимум, а такая вкусная запеканка!
2
5
Усилий минимум, а такая вкусная запеканка!
Вырезать, вставить: гениальное изобретение, которое могло прийти в голову только женщинам
Вырезать, вставить: гениальное изобретение, которое могло прийти в голову только женщинам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#кино#прикольные#разное#СССР#автомобили#в мире#комментарии
#юмор#прикол#россия#авария#авто авария#картинки#автомир#не уступил#забавно#люди
#история#животные#интересно#дтп#актеры#смешные#на различный вкус#позитив#инцидент#маразм

На что жалуетесь?

Вернуться