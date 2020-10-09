Как не стоит тушить горящее масло

При возгорании масла у незнакомых с правилами безопасного обращения с огнем людей сразу срабатывает рефлекс потушить его водой. Если таких индивидуумов допустить до плиты, то это может привести к довольно печальным результатам.
Видеоролик из разряда «ни в коем случае не пытайтесь повторить».
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- Ни в коем случае не пытайтесь тушить горящее масло водой – они никогда не смешиваются, а вода, будучи тяжелее, чем масло уйдет на дно, где от температуры мгновенно расширяется, разбрызгивая горящее масло во все стороны: пожар станет гораздо сильнее и опаснее.
- Бессмысленно пытаться задуть горящее масло, словно обычное пламя – обмахивая чем-либо или дуя на него. Масляной пожар не потушит даже вентилятор – огонь лишь быстрее разгорится.
- Не вздумайте накрывать горящее масло полотенцем или одеялом – масло прилипнет к ткани и пожар молниеносно перекинется на всё, к чему коснется материя.
- Не пытайтесь накрыть горящую поверхность мокрым полотенцем – вода мгновенно испарится от тепла, а материя воспламенится.
- Мука, макароны, рис хоть и относятся к сыпучим веществам, для тушения огня непригодны – они сухие и растительного происхождения, лишь послужат растопкой.
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Как безопасно потушить?
-Первое, что необходимо сделать при любом пожаре – оценить степень возгорания.
-Если пламя лишь на печи еще можно самостоятельно потушить, если воспламенилась вся кухня, то имеет смысл позаботиться о безопасности членов семьи и немедленно всех вывести на улицу. Ввиду подобных ситуаций рекомендуется хранить документы, кредитки и ценные вещи так, чтобы вы всегда знали, где они лежат и могли изъять их за минуту. Если в доме установлено оборудование пожарной безопасности и сигнализация, то пожарные будут оповещены автоматически, в ином случае придется звонить самим и объяснять адрес.
-Если пожар не успел распространиться, как его тушить? Можно просто плотно накрыть крышкой, или всыпать в сковороду соду (она поглотит кислород и огонь потухнет). Или полностью засыпать пламя солью, песком, землей, сахаром в конце концов – сыпучие вещества предотвратят доступ кислорода и огонь потухнет. Но это, если пламя ограничивается сковородой или поверхностью плиты. Обязательно иметь на кухне противопожарный баллончик – он дает хорошую густую пену и эффективно гасит огонь.
-Не мешало бы заказать монтаж системы пожаротушения, это сохранит здоровье и жизнь членам семьи, а также имущество.