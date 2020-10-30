В Бразилии поезд снес с путей заглохший автомобиль вместе с сидевшей за рулем женщиной

В четверг, 22 октября жительница Бразилии проезжала вместе со своим приятелем по железнодорожному переезду города Барра-Манса, как вдруг её автомобиль заглох. Пассажир выскочил наружу и попытался вытолкать легковушку, однако не смог добиться успеха.
К счастью, поезд ехал не на высокой скорости и оставшаяся за рулём женщина не пострадала.
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