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В Бразилии поезд снес с путей заглохший автомобиль вместе с сидевшей за рулем женщиной

В Бразилии поезд снес с путей заглохший автомобиль вместе с сидевшей за рулем женщиной (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 12:16
Сообщество : Аварии
Метки: бразилия   в мире   видео   водитель   заглох   поезд   происшествие   
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В четверг, 22 октября жительница Бразилии проезжала вместе со своим приятелем по железнодорожному переезду города Барра-Манса, как вдруг её автомобиль заглох. Пассажир выскочил наружу и попытался вытолкать легковушку, однако не смог добиться успеха.

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Метки: бразилия   в мире   видео   водитель   заглох   поезд   происшествие   
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владимир 2 часа назад
Она бы на нейтралку поставила и всё получилось бы
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Alexes Час назад
Может кому-нибудь такой совет пригодится: при наличии МКПП, включаем первую передачу и поворачиваем ключ в замке зажигания...с помощью стартера сможете убрать машину с путей, как в данной ситуации или на обочину дороги, чтобы ваша машина никому не мешала.
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1k
Александр Alexes 18 минут назад
Ну да, конечно. Особенно, если проблема в:
- электрике
- сцеплении
- трансмиссии
- ходовке
- заклинивших тормозах
- прочее, не имеющее отношения к ДВС.
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