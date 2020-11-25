Сорока научилась имитировать звуки сирен спецтранспорта

После лесных пожаров в Австралии один из местных жителей встретил сороку с необычной "песней". Птица научилась имитировать звуки сирен пожарных машин и карет скорой помощи и охотно демонстрировала свой навык звукоподражания окружающим.
Мужчина поспешил запечатлеть птицу и опубликовал видео в сети.
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