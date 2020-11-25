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Сорока научилась имитировать звуки сирен спецтранспорта

Сорока научилась имитировать звуки сирен спецтранспорта (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 08:25
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   подражание   птица   сирена   сорока   
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После лесных пожаров в Австралии один из местных жителей встретил сороку с необычной "песней". Птица научилась имитировать звуки сирен пожарных машин и карет скорой помощи и охотно демонстрировала свой навык звукоподражания окружающим.

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Метки: видео   животные   подражание   птица   сирена   сорока   
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3  комментария
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3k
yahaomsk 54 минуты назад
вот только не говорите,что в австралии всё не с ног на голову - у нас сороки белые, а там чёрные
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3k
yahaomsk 52 минуты назад
Сорока научилась имитировать звуки сирен спецтранспорта
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602
АлексЮстасу 50 минут назад
И действительно, у них и сороки не такие, как у нас.
И действительно, у них и сороки не такие, как у нас.
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