Неожиданный помощник избавил австралийку от паука

В Австралии арахнофобам живется совсем несладко. Героиня этого видео, ехавшая по своим делам, не испытала радости, когда увидела незваного восьмилапого пассажира. Однако женщине повезло. Ей пришел на выручку неожиданный помощник.
Женщина начала осторожно приближаться к пауку, чтобы убрать его с автомобиля, но тут ей на помощь неожиданно пришла сорока.
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