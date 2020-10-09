FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8881 пост • 1118 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Неожиданный помощник избавил австралийку от паука

Неожиданный помощник избавил австралийку от паука (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 10:26
Сообщество : Животные
Метки: австралия   видео   животные   паук   птица   
246
1
1
В Австралии арахнофобам живется совсем несладко. Героиня этого видео, ехавшая по своим делам, не испытала радости, когда увидела незваного восьмилапого пассажира. Однако женщине повезло. Ей пришел на выручку неожиданный помощник.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: австралия   видео   животные   паук   птица   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
SerGProS 17 минут назад
Кстати, там и сороки отмороженные
Чего боятся иностранцы в Австралии
Чего боятся австралийцы в Австралии

Ссылка coub.com
Кстати, там и сороки отмороженные Чего боятся иностранцы в Австралии Чего боятся австралийцы в Австралии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вырезать, вставить: гениальное изобретение, которое могло прийти в голову только женщинам Вырезать, вставить: гениальное изобретение, которое могло прийти в голову только женщинам Черная вдова не оставила шансов молодой змее Черная вдова не оставила шансов молодой змее Птица врезалась в катавшуюся на аттракционе девочку Птица врезалась в катавшуюся на аттракционе девочку Паучиха почистила свои жвалы на подоконнике австралийки Паучиха почистила свои жвалы на подоконнике австралийки В Австралии ястреб залетел в двигатель взлетающего военно-транспортного самолета В Австралии ястреб залетел в двигатель взлетающего военно-транспортного самолета Тем временем в Австралии: змея поднимает на крышу дома большую мертвую птицу Тем временем в Австралии: змея поднимает на крышу дома большую мертвую птицу
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

574577



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Смешные мемы с котом, который всё опровергает
4
47
Смешные мемы с котом, который всё опровергает
Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта
2
181
Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Проблема кулинара: мыть ли куриные яйца перед приготовлением?
0
19
Проблема кулинара: мыть ли куриные яйца перед приготовлением?
Замечательный системный блок из старой микроволновки
1
27
Замечательный системный блок из старой микроволновки
Вырезать, вставить: гениальное изобретение, которое могло прийти в голову только женщинам
Вырезать, вставить: гениальное изобретение, которое могло прийти в голову только женщинам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#россия#авария#прикольные#автомобили#смешные#не уступил#инцидент#настроение
#юмор#прикол#интересно#дтп#авто авария#актеры#СССР#подборка#конфликт#пожар
#история#животные#интересное#кино#картинки#позитив#на различный вкус#разное#москва#природа

На что жалуетесь?

Вернуться