Хочешь быстро разделать курицу — спроси его как!

Профессионал своего дела продемонстрировал быструю разделку курицы. Отдельного внимания заслуживает острота его ножа.
Как же ловко этот мясник орудует ножом!
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