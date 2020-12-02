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Хочешь быстро разделать курицу — спроси его как!

Хочешь быстро разделать курицу — спроси его как! (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 11:10
Сообщество : Еда
Метки: видео   животные   интересно   куриное филе   курица   нож   птица   
3074
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Профессионал своего дела продемонстрировал быструю разделку курицы. Отдельного внимания заслуживает острота его ножа.

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Метки: видео   животные   интересно   куриное филе   курица   нож   птица   
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11  комментариев
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6k
Lev Asriev 2 часа назад
Разделаешь пару десятков куриц-сможешь точно так.
Разделаешь пару сотен-сможешь, как Гордон Рамзи.
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29k
russger 2 минуты назад
А где удовольствие от процесса? Или с бабой так же? Чих-пых 40 секунд и всё? -_-
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18k
BiZ 2 минуты назад
наьуя надо было целую в целлофане покупать? можно было сразу частями.
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8k
3.6o6pa Полчаса назад
Пусть своё кунг-фу где-нибудь в обвалочном цехе на птицефабрике продемонстрирует...
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6k
Garpia121 50 минут назад
Так грубо порубать, ума не надо. А уж когда я правило увидела, сразу видно, "мастер". Хорошо наточенные ножи эта хрень убьет, это любой профессионал знает. Понты.
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20k
Vazari Garpia121 15 минут назад
Х.у.й.н.ю. ты несешь , причем полную. А "правило", мастера называют мусат, и используют для хорошо наточенных ножей. Без понтов.
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624
АлексЮстасу 58 минут назад
Да ну@, взял и жопку выкинул...Тоже мне разделыватель, вообще начал курицу разделывать с упаковки...
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18k
BillyBonzz 2 часа назад
Все очень просто: надо знать анатомию и строение костей курицы, резать надо всегда по суставу, по его хрящевой части, а не пилить по костям. Я вот недавно утку разделывал и начал применять к разделке утки метод разделки курицы, обматерился, у утки совсем по другому строение костей, особенно грудных, пока разобрался, измочалил всю утку))
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517
neo BillyBonzz 48 минут назад
Вот то же самое на днях было и у меня с индоуткой)
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8k
Vacony 2 часа назад
отдельного внимания заслуживает больше что у него все еще 10 пальцев , и покрытие стола, что не убивается сразу таким ножом
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