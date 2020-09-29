Утренняя распевка попугая

Попугай по кличке Чик-И-Пу прославился в сети благодаря своим вокальным навыкам. На опубликованном хозяином видео птица распевается и демонстрирует свои способности пародиста.
Пернатая певица по кличке Чик-И-Пу (Chick-E-Poo), проживающая со своими хозяевами в небольшом городе Вудинвилл (округ Кинг, штат Вашингтон, США), была запечатлена во время исполнения арии.
«Чик-И-Пу может много говорить, любит мяукать и дразнить домашних питомцев, но ничто не делает её счастливее, чем исполнение любимой арии», - говорится в комментарии к видеозаписи с распевкой птицы.
«Чик-И-Пу может много говорить, любит мяукать и дразнить домашних питомцев, но ничто не делает её счастливее, чем исполнение любимой арии», - говорится в комментарии к видеозаписи с распевкой птицы.
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