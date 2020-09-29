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Утренняя распевка попугая

Утренняя распевка попугая (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 11:04
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   пародист   попугай   прикол   птица   
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Попугай по кличке Чик-И-Пу прославился в сети благодаря своим вокальным навыкам. На опубликованном хозяином видео птица распевается и демонстрирует свои способности пародиста.

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Метки: видео   животные   пародист   попугай   прикол   птица   
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Domax3000 Час назад
Прикольно, конечно, но вот напрягают меня немного говорящие попугаи... Они как в кукольном театре "щёлкают" клювом, в отвратительном несоответствии с произносимыми звуками. (Как щука у Стругацких в "Понедельнике")
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Alonso

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