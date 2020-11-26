Отказавшийся надевать маску подполковник мировой полиции решил составить на ветеринара протокол

В Геленджике мужчина пришел в ветеринарную клинику и отказался надевать маску. Он представился подполковником мировой полиции и начал составлять на ветеринара протокол по 64 статье, предположительно, УК РСФСР «Измена Родине». Хотя у "мировой полиции" наверняка свои законы.
Медик продолжила приём, но на всякий случай стала снимать подозрительного мужчину на видео.
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