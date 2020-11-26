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Отказавшийся надевать маску подполковник мировой полиции решил составить на ветеринара протокол

Отказавшийся надевать маску подполковник мировой полиции решил составить на ветеринара протокол (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 09:54
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   геленджик   измена родине   подполковник   прикол   протокол   
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В Геленджике мужчина пришел в ветеринарную клинику и отказался надевать маску. Он представился подполковником мировой полиции и начал составлять на ветеринара протокол по 64 статье, предположительно, УК РСФСР «Измена Родине». Хотя у "мировой полиции" наверняка свои законы.

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Метки: видео   геленджик   измена родине   подполковник   прикол   протокол   
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8  комментариев
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20k
Vazari Час назад
Он не полностью представился. По форме это звучит так: Подполковник мировой полиции, роты тяжелых пулеметов, с правом ношения блестящих предметов на правой стороне груди!
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1k
Федор Медведев 9 минут назад
Уже известный персонаж. Пару лет назад тоже с ним ролики были.
Фляга свистит у мужика капитально!
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5k
Михаил Абель 12 минут назад
В дурдоме массовая выписка была?
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19k
Батончик с маком 56 минут назад
да в камеру его к уркам. там быстро "разжалуют"
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