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Пассажир троллейбуса заступился за кондуктора и усмирил дебошира

Пассажир троллейбуса заступился за кондуктора и усмирил дебошира (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 09:56
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   конфликт   негатив   санкт-петербург   троллейбус   
1931
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Пьяный мужчина ударил по лицу кондуктора после того, как она потребовала оплатить проезд. Другой пассажир, недолго думая, заступился за женщину и начал драться с дебоширом.

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Метки: видео   драка   конфликт   негатив   санкт-петербург   троллейбус   
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33  комментария
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32k
AGM Час назад
интересно было - даст ему с ноги по ипалу на прощание? дал. главое чтобы чуваку ничего не было теперь. всё правильно сделал.
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7k
Шурум-бурум 5 минут назад
панамка красава!!! 5+++
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1k
Роман Гамзалиев 8 минут назад
Когда включил поиск неприятностей...
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32
redshark49 11 минут назад
Прощальный пендель, прям порадовал
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17
Егор Егоров 12 минут назад
Никогда не заступаюсь за чужих женщин. Кондуктор формально права, но именно она спровоцировала мужчину на агрессию - тоном, формулировками, интонацией. Говорила бы с ним спокойно - никогда бы он её не ударил.

И сразу же рядом нашёлся боевой алень. Надеюсь, этому защитнику впаяют штраф, чтобы он поумнел и больше не лез в чужие драки.

Там есть видеокамера. Всё, что нужно - написать заявление, далее менты разберутся. А то каждый "настоящий мужык" мнит себя судьёй Дредом...
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23
Игорь Конопацкий Егор Егоров 5 минут назад
мужик который заступился прав на 100%. Этот обоссанный в след раз подумает что на силу найдется другая сила.
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25k
Антон 13 минут назад
Культурная столица, говорите?
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6k
Дмитрий Данилов 18 минут назад
Финал хороший!
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−43
Fedor Shelera Полчаса назад
Тоже ждал подачу с ноги перед выходом
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7k
Фантом Полчаса назад
Последний удар был эпичен
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2k
Дмитрий Полчаса назад
да они там все пьяные
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7k
Фантом Полчаса назад
Замечу, что все эти красивые модные парни просто отошли и не вмешивались...
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2k
leto2016 Фантом 12 минут назад
А заступился мужчина с пивом и в трениках. (если в бутылке было именно пиво).
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17
Егор Егоров Фантом 9 минут назад
А зачем им впрягаться за чужую бабу? Современный мужчина - это умный и практичный мужчина. Это вам не советское поколение "настоящих мужыков", которые уже с рождения должны всем бабам. Современный мужчина никому ничего не должен. И жизнь у него одна. А этих чужих баб - миллионы.
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7k
Иван Акимов 36 минут назад
Только один отреагировал на пьяное быдло. А другие просто яйценосцы типа мужского пола.
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17
Егор Егоров Иван Акимов 7 минут назад
А зачем им впрягаться за чужую бабу? Современный мужчина - это умный и практичный мужчина. Это вам не советское поколение "настоящих мужыков", которые уже с рождения должны всем бабам. Современный мужчина никому ничего не должен. И жизнь у него одна. А этих чужих баб - миллионы...
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11k
Роберт Шекли 38 минут назад
Защитнику прилетит, поскольку
1. Распылил в автобусе, где находились люди
2. Распылил в момент, когда противник сидел и не предпринимал попыток нападения
3. Ударил ногой, когда противник смирно сидел и плакал

В общем, получилась какая-то быдлоразборка
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6k
Дмитрий Данилов Роберт Шекли 17 минут назад
Это урок на будущее.
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9k
ЕвгенийДончак 46 минут назад
Пассажир троллейбуса заступился за кондуктора и усмирил дебошира
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7k
Кыся 49 минут назад
Что-то защитник и сам нифига не джентльмен. Пивасик в троллейбусе, первый удар нанес сзади, газом залил, когда это уже не требовалось, ну и коронный номер - удар ногой в голову побежденного.
Быдло подралось с быдлом, как-то так.
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6k
Дмитрий Данилов Кыся 16 минут назад
А как их еще проучить? Собаке собачье отношение.
Все правильно сделал.
Редко, но метко
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23
Игорь Конопацкий Кыся 3 минуты назад
а ты как хотел
Типа эй сударь я вызываю вас на дуэль
Не могли бы соизволить со мной померяться силой?
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24k
Acu900 51 минуту назад
Ссылка youtu.be
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8k
котегRUS 55 минут назад
получил и занял место для инвалидов..

получил и занял место для инвалидов..
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49k
pynh котегRUS 51 минуту назад
от же-ж редиска!
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33k
dima423 Час назад
короче заступник сам тот еще бычара) и нахера он в автобусе газ то пустил? ну вывел бы на улицу и там пщикал... да и последний удар ногой в голову уже точно лишний был, необходимости в нем не было чисто для удовольствия он это сделал)
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11k
Андрей Дядя dima423 51 минуту назад
воспитательный процесс.
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2k
Chocolate Jesus Час назад
тухлая разборка
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49k
pynh Chocolate Jesus 58 минут назад
тухлая разборка это зачатие твое, а тут все правильно сделали.
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2k
Chocolate Jesus pynh 53 минуты назад
Любопытный факт, именно с этими словами твоя мамаша расстались с моим папой, а потом ты родился.
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2k
Chocolate Jesus pynh 52 минуты назад
чё правильного то? один мудак, второй пьяный герой, который попасть не смог в стоящую "грушу", и который баллончиком разогнал целый митинг автобусный.
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25k
Snork Snorkoff Chocolate Jesus 17 минут назад
Так вы братики!!
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