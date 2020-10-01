Пассажир троллейбуса заступился за кондуктора и усмирил дебошира

Пьяный мужчина ударил по лицу кондуктора после того, как она потребовала оплатить проезд. Другой пассажир, недолго думая, заступился за женщину и начал драться с дебоширом.
Инцидент произошел 26 сентября в одном из троллейбусов Санкт-Петербурга и закончился приездом полиции.
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И сразу же рядом нашёлся боевой алень. Надеюсь, этому защитнику впаяют штраф, чтобы он поумнел и больше не лез в чужие драки.
Там есть видеокамера. Всё, что нужно - написать заявление, далее менты разберутся. А то каждый "настоящий мужык" мнит себя судьёй Дредом...
1. Распылил в автобусе, где находились люди
2. Распылил в момент, когда противник сидел и не предпринимал попыток нападения
3. Ударил ногой, когда противник смирно сидел и плакал
В общем, получилась какая-то быдлоразборка
Быдло подралось с быдлом, как-то так.
Все правильно сделал.
Редко, но метко
Типа эй сударь я вызываю вас на дуэль
Не могли бы соизволить со мной померяться силой?