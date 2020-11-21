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Чутка технопорно, для ваших глаз отдых, хорош политику читать

Чутка технопорно, для ваших глаз отдых, хорош политику читать (1 видео)

Автор:
21 ноября 2020 22:03
Метки: автоматика   видео   интересно   оборудование   

Производственные процессы и удивительные машины....

Юганск

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Метки: автоматика   видео   интересно   оборудование   
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202
Евген Абв 2 часа назад
Вот настоящие технологии:
Ссылка www.youtube.com
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17k
Vital Idol 16 минут назад
а где порно?!
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11k
Иван 2 часа назад
только я думал тут телок увидеть и болты?
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71k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Не понял только, в начале, зачем они бревно столько на транспортерах по кругу гоняют ?
чтобы одну доску с него отпилить, и на новый круг погнать ?
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