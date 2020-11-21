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Юганск
Чутка технопорно, для ваших глаз отдых, хорош политику читать
(1 видео)
Автор:
Юганск
21 ноября 2020 22:03
Метки:
автоматика
видео
интересно
оборудование
Производственные процессы и удивительные машины....
Юганск
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
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Евген Абв
2 часа назад
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Vital Idol
16 минут назад
а где порно?!
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Иван
2 часа назад
только я думал тут телок увидеть и болты?
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Броненосец Потелкам
2 часа назад
Не понял только, в начале, зачем они бревно столько на транспортерах по кругу гоняют ?
чтобы одну доску с него отпилить, и на новый круг погнать ?
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