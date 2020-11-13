Исправление некачественно выполненной работы

Маленькая пятничная порция удовольствия для глаз перфекционистов. Мужчина перекладывает тротуарную плитку после некачественно выполненной кем-то работы.
Как же приятно наблюдать, как всё встает на свои места.
Исправление ошибок коллег?
Исправление ошибок коллег?
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