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Исправление некачественно выполненной работы

Исправление некачественно выполненной работы (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 10:48
Метки: видео   идеально   интересно   перфекционизм   перфекционист   плитка   
459
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Маленькая пятничная порция удовольствия для глаз перфекционистов. Мужчина перекладывает тротуарную плитку после некачественно выполненной кем-то работы.

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Метки: видео   идеально   интересно   перфекционизм   перфекционист   плитка   
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50k
Андрей 36 минут назад
Как говориться: "Никогда нет времени, чтобы качественно сделать работу, но для переделывания время всегда находится".
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6k
Дмитрий Данилов Полчаса назад
Свои же ошибки и переделали, после того, как у заказчика возникли закономерные замечания и отказ оплачивать работу
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