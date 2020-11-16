Миссия выполнима: cпасение бутылок с алкоголем

Девушка оказалась в затруднительной ситуации, когда во встроенном под стойку холодильнике начали падать бутылки с алкогольными напитками. Из всех возможных способов спасения героиня ролика предпочла выбрать самый непростой.
Спасательная операция на грани фола
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Стакан пенного, этой героине.