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Миссия выполнима: cпасение бутылок с алкоголем

Миссия выполнима: cпасение бутылок с алкоголем (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2020 14:11
Сообщество : Юмор
Метки: алкоголь   бутылка   видео   девушки   повезло   прикол   
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Девушка оказалась в затруднительной ситуации, когда во встроенном под стойку холодильнике начали падать бутылки с алкогольными напитками. Из всех возможных способов спасения героиня ролика предпочла выбрать самый непростой.

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Метки: алкоголь   бутылка   видео   девушки   повезло   прикол   
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8  комментариев
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20k
Сибиряк 54 минуты назад
надо было выдвинуть холодильник и положить его на заднюю стенку
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сапер Водичка 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Alexes 44 минуты назад
Что-нить мягкое на пол и открывать тихонечко...
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6k
Вася Alexes Полчаса назад
ага, и на каждую следующую падающую бутылку чонить мягкое успевать подкладывать
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Александр 47 минут назад
Настолько напряженного-остросюжетного "кина", я давно не видел.

Стакан пенного, этой героине.
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