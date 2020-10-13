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Виноделом стать так и не получилось

Виноделом стать так и не получилось (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 08:57
Сообщество : Юмор
Метки: алкоголь   видео   вино   люди   последствия   прикол   фейл   
7891
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Мужчина поделился с пользователями сети последствиями своей не самой удачной попытки приготовить домашнее вино. Похоже, что жена была "очень" рада.

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Метки: алкоголь   видео   вино   люди   последствия   прикол   фейл   
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32k
jonnyD 3 часа назад
Приходит жена домой, а муж сидит на батарее , а голова полотенцем к плечам примотана .
Жена спрашивает:
- Васечка миленький что с тобой?
- Изобрел новый метод изготовления браги , внутренний :
Съедаешь килограмм сахару, проглатываешь пачку дрожжей
и греешь все это два часа.
- Ну а голову зачем привязал ,
- А чтоб пробку не сорвало.
через два часа на кухне - как йопнет !
Влетает жена :
- Васечка! Родненький! Что пробку сорвало?
- Да нет ....ть! Донышко выбило .
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2k
Свет в темноте 5 минут назад
Виноделом стать так и не получилось
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499
Eric Cartman Полчаса назад
Да, бухать это весело. В следующий раз пусть на говне настаивает, будет еще эпичнее
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163
чокнутый 40 минут назад
гидрозатвор? нет не слышал
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87k
сапер Водичка 50 минут назад
Мужик приходит в цирк устраиваться на работу, директор у него спрашивает:
-Какой у тебя номер есть?
Мужик и говорит:
- Мне нужна бочка с говном и белый фрак.
- О_о
- Ну выкатываем бочку с говном на середину сцены и взрываем.
- А в чем прикол то?
- Ну и тут выхожу я, все в говне - а я в белом фраке!
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2k
Запускайте Берлагу! Час назад
Ссылка m.youtube.com
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106
Алексей Гулевич Запускайте Берлагу! 10 минут назад
собакен на морозце так свинтил типа не пределах )))
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7k
Otium7 Час назад
Ссылка coub.com
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26k
Slonyash 2 часа назад
Бывает
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2k
ваня панкин 2 часа назад
переходи на самогон... спокойнее будет...
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12k
aalexey3 2 часа назад
"Беги, дядя Митя!" (с)
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8k
Бендер Родригес 2 часа назад
Ему бы протрезветь, для начала, не помешало бы...
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37k
Войнов Бендер Родригес 18 минут назад
Надышался...
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41k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Слишком много налил в емкость, плоды при брожении попали в гидрозатвор и получился праздничный салют. У знакомого похожая фигня была, когда старое варенье решил превратить в самогон.
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37k
Войнов Цыц тут у меня 14 минут назад
Для гидрозатвора надо использовать наружную резиновую пробку. Даже если гидрозатвор забьется, просто пробка слетит, и все.

Для гидрозатвора надо использовать наружную резиновую пробку. Даже если гидрозатвор забьется, просто пробка слетит, и все.
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962
Vitali 3 часа назад
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7k
Vlad 3 часа назад
встреча винодела с Михайловной явно затмит первую серию - "Дегустация сливянки"
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29k
Опаньки 3 часа назад
теперь комнату уже проще законсервировать и жить в другой
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32k
Гёз Уленшпигель 3 часа назад
Виноделом стать так и не получилось
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1k
Сергей Феофанов 3 часа назад
Эх, было нечто подобное с томатным соком.... Уехало моё семейство отдыхать на моря, в холодильнике оставалась 1,5 литровая бутылка с томатным соком и прочий корм для меня, любимого. За время отсутствия семьи припасы из холодоса подъелись, осталась унылая бутылка с соком. Принято волевое решение помыть холодильник, попутно вылить этот, уже забродивший сок, в мойку. Ничего не предвещало, но в процессе откручивания крышки бутылка вырвалась у меня из рук (!) и под воздействием реактивной силы пересекла всю кухню по диагонали и блин, по баллисте...ВСЯ кухня превратилась в кровавую баню. Быстро устранять бедствие не получалось, ноги пробуксовывали по плитке, за что первое хвататься не понятно, с потолка зловеще капает остаток сока кровавого цвета... Одно жалею - не сфотографировал этот антураж...
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29k
Опаньки Сергей Феофанов 3 часа назад
жизнь пронеслась перед глазами?
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1k
Сергей Феофанов Опаньки 2 часа назад
Предвкушение грандиозных люлей от жены пронеслось... Потолок пришлось перекрашивать...
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14k
Жупел - Кипучая сера 3 часа назад
Видимо недобродивший продукт плотно закупорил, а дальше химия и физика 8-го класса....
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4k
Александр 3 часа назад
Упорство и труд всё перетрут, думаю, не за горами попытка намбер ту.
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71k
Броненосец Потелкам Опаньки 3 часа назад
Мля, ну киздец ему, если жена такой же мордатый викинг, как и он....
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41k
Цыц тут у меня Броненосец Потелкам 2 часа назад
Зачем перчатка?
Зачем перчатка?
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586
Victor Цыц тут у меня Час назад
при брожении выделяется углекислота, мезга поднимается и засоряет такой гидрозатвор на раз-два, а дальше снимается такое же видео. p.s. я с такой же бочки начинал путь пивовара :)
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41k
Цыц тут у меня Victor 51 минуту назад
Много лет занимаюсь самогоноварением и пользуюсь только таким. Просто наливать в 32-литровое ведро надо не более 25 литров. Да, самогон делаю не из сахара, использую яблоки, сливу и виноград, так что мезги там полно.
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586
Victor Цыц тут у меня Полчаса назад
пивная шапка, особенно если пиво варишь ржаное достигала этого гидрозатвора и с 22 литров, но все бродильные емкости у меня под присмотром.
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Alex Chebrikov

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