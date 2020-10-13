Виноделом стать так и не получилось

Мужчина поделился с пользователями сети последствиями своей не самой удачной попытки приготовить домашнее вино. Похоже, что жена была "очень" рада.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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Жена спрашивает:
- Васечка миленький что с тобой?
- Изобрел новый метод изготовления браги , внутренний :
Съедаешь килограмм сахару, проглатываешь пачку дрожжей
и греешь все это два часа.
- Ну а голову зачем привязал ,
- А чтоб пробку не сорвало.
через два часа на кухне - как йопнет !
Влетает жена :
- Васечка! Родненький! Что пробку сорвало?
- Да нет ....ть! Донышко выбило .
-Какой у тебя номер есть?
Мужик и говорит:
- Мне нужна бочка с говном и белый фрак.
- О_о
- Ну выкатываем бочку с говном на середину сцены и взрываем.
- А в чем прикол то?
- Ну и тут выхожу я, все в говне - а я в белом фраке!