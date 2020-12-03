Коротко об оригинальности некоторых девушек в интернете

Пользователь сети смонтировал видеоролик, который в очередной раз доказывает, что у некоторых любителей выкладывать свои фотографии в интернет абсолютно нет фантазии.
Девушки, будьте осторожнее при работе с суперклеем!
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