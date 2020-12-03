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Коротко об оригинальности некоторых девушек в интернете

Коротко об оригинальности некоторых девушек в интернете (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2020 10:48
Сообщество : Юмор
Метки: видео   девушки   прикол   фото   
1992
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Пользователь сети смонтировал видеоролик, который в очередной раз доказывает, что у некоторых любителей выкладывать свои фотографии в интернет абсолютно нет фантазии.

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Метки: видео   девушки   прикол   фото   
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2  комментария
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33k
dima423 Час назад
йопте вам еще и с фантазией подавай... за это отдельная доплата идет, будете брать?
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3k
Черчек 24 минуты назад
Может у неё там бородавка.
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Alonso

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