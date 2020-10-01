Занялся грязелечением на рыбалке

Приехавший на рыбалку с друзьями мужчина переборщил с горячительными напитками и пошел искать приключения. Друзья запечатлели его утреннее пробуждение в необычном месте.
Присутствует ненормативная лексика.
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