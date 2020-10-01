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Занялся грязелечением на рыбалке

Занялся грязелечением на рыбалке (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 11:25
Сообщество : Юмор
Метки: алкоголь   видео   грязь   прикол   пьяный   рыбак   рыбалка   
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Приехавший на рыбалку с друзьями мужчина переборщил с горячительными напитками и пошел искать приключения. Друзья запечатлели его утреннее пробуждение в необычном месте.

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Метки: алкоголь   видео   грязь   прикол   пьяный   рыбак   рыбалка   
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6  комментариев
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8k
котегRUS 55 минут назад
чот вспомнил знаменитого шахтера..
Ссылка m.youtube.com
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3k
Сергей 2 минуты назад
Так себе друзья..
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31k
Игорь 11 минут назад
Зачем ему мыться? Высохнет, грязь сама отвалиться.

Зачем ему мыться? Высохнет, грязь сама отвалиться.
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4k
Олег Полчаса назад
Занялся грязелечением на рыбалке
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55k
Опиум для народа Час назад
Ну,судя по тому что видео выложили в сеть,-друзьями они и не были.Ибо нах"й таких "друзей".
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9k
Денис Час назад
Занялся грязелечением на рыбалке
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