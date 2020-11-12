Американец сделал себе костюм из мешков для мусора и сжег несколько мусоровозов

Житель Майами по какой-то причине невзлюбил работающую в городе мусорную компанию и объявил ей войну. Он дождался ночи, надел на себя несколько мешков для мусора и устроил серию поджогов на территории ненавистной ему фирмы.
В ходе своего визита поджигатель расправился с несколькими мусоровозами и зданием. Сейчас его ищет полиция.
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