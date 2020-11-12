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Сообщество Жизнь в США 494 поста • 194 подписчика подписаться
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Американец сделал себе костюм из мешков для мусора и сжег несколько мусоровозов

Американец сделал себе костюм из мешков для мусора и сжег несколько мусоровозов (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 09:36
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   люди   майами   мусоровоз   поджигатель   поджог   сша   
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Житель Майами по какой-то причине невзлюбил работающую в городе мусорную компанию и объявил ей войну. Он дождался ночи, надел на себя несколько мешков для мусора и устроил серию поджогов на территории ненавистной ему фирмы.

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Метки: видео   люди   майами   мусоровоз   поджигатель   поджог   сша   
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6  комментариев
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3k
Горожанин 24 минуты назад
Судя по походке - ищите женщину.
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Дмитрий Горчилин 3 минуты назад
Ходячие мешки для мусора- рутина для Майами
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7k
Клёст Час назад
Поджигателя им надо искать там куда мусор свозили
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29k
Лесли 🥰 Час назад
Американец сделал себе костюм из мешков для мусора и сжег несколько мусоровозовПосмотреть
Американец сделал себе костюм из мешков для мусора и сжег несколько мусоровозов
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37k
Александр 2 часа назад
Ждём новый блокбастер от Марвел - человек - мусор
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50k
pynh Александр Час назад
Американец сделал себе костюм из мешков для мусора и сжег несколько мусоровозов
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