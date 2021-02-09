Поймал волну: автомобиль Lamborghini эффектно проехал по затопленной улице

Во время внезапного тропического шторма, накрывшего Майами в ноябре 2020 года, улицы города оказались затоплены. Один из жителей города запечатлел водителя желтого суперкара Lamborghini Huracan Spyder, который ненадолго почувствовал себя капитаном субмарины.
Интересно, удалось ли автомобилю отделаться малой кровью после столь смелой выходки водителя?
Источник:
Ссылки по теме:
- Пушистый добытчик принес экзотический ингредиент на кухню хозяев
- Американец сделал себе костюм из мешков для мусора и сжег несколько мусоровозов
- Хозяйственные муравьи утащили золотой браслет женщины
- Сообразительный бездомный пёс просит угощение у продавца
- Забравшийся на крышу дома пес шокировал своего хозяина
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...