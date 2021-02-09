FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7380 постов • 699 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Автомир 
Поймал волну: автомобиль Lamborghini эффектно проехал по затопленной улице

Поймал волну: автомобиль Lamborghini эффектно проехал по затопленной улице (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2021 13:09
Сообщество : Автомир
Метки: lamborghini   видео   майами   прикол   субмарина   сша   
399
1
1
Во время внезапного тропического шторма, накрывшего Майами в ноябре 2020 года, улицы города оказались затоплены. Один из жителей города запечатлел водителя желтого суперкара Lamborghini Huracan Spyder, который ненадолго почувствовал себя капитаном субмарины.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: lamborghini   видео   майами   прикол   субмарина   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Мойша Полчаса назад
Так движок сзади. Что ему будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
KL11 7 минут назад
может на электричестве? Тогда ему почти пофиг на воду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь 58 минут назад
А чё там смелого?! Ну даже если и выбросить потом машину, не на последние заработанные она же куплена...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей Час назад
мда,печаль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
295
Алексей Час назад
Раз проехал, не застрял, то всё хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
3 интересных научных прорыва, способные изменить нашу жизнь 3 интересных научных прорыва, способные изменить нашу жизнь Марш пушистых захватчиков Марш пушистых захватчиков Сообразительный бездомный пёс просит угощение у продавца Сообразительный бездомный пёс просит угощение у продавца Хозяйственные муравьи утащили золотой браслет женщины Хозяйственные муравьи утащили золотой браслет женщины Забравшийся на крышу дома пес шокировал своего хозяина Забравшийся на крышу дома пес шокировал своего хозяина Пушистый добытчик принес экзотический ингредиент на кухню хозяев Пушистый добытчик принес экзотический ингредиент на кухню хозяев
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

613296



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Во Львове осквернили памятник Степану Бандере
0
213
Во Львове осквернили памятник Степану Бандере
Грета Тунберг опростоволосилась, "слив" в сеть методичку по "шатанию режимов"
3
118
Грета Тунберг опростоволосилась, "слив" в сеть методичку по "шатанию режимов"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Бои в UFC превращаются в фарс
0
19
Бои в UFC превращаются в фарс
Бизнес по уборке снега: американец оборудовал свою «Теслу» отвалом
0
7
Бизнес по уборке снега: американец оборудовал свою «Теслу» отвалом
Oclean Air 2 - бесшумный стандарт здоровья зубов
Oclean Air 2 - бесшумный стандарт здоровья зубов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мат на заборе от культурного человека
0
40

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#истории#люди#подборка#прикольные#аварии#позитив#навальный
#фото#животные#интересное#автомобили#приколы#жизнь#Разное#дтп#фотографии#авария дня
#история#интересно#автомир#Россия#смешно#шоу бизнес#в мире#кино#авто аварии#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться