Рыбак запечатлел появление пылевого дьявола

Американец Джефф Льюис рыбачил на берегу водоема возле города Бакай, как вдруг заметил небольшой вихрь на другом берегу. Вихрь начал стремительно набирать силу и любителю рыбной ловли пришлось спрятаться.
Отправившийся на рыбалку мужчина столкнулся лицом к лицу с небольшим "торнадо".
Источник:
Ссылки по теме:
- Жители Вьетнама успели убежать от оползня
- Мощный смерч пронесся по побережью Флориды
- Американец сделал себе костюм из мешков для мусора и сжег несколько мусоровозов
- Египетский дайвер провел под водой почти 146 часов
- Рекордсмен по танцу лимбо
47
Понравилось47
Новости партнёров
Загрузка...