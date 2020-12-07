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Сообщество Жизнь в США 517 постов • 195 подписчиков подписаться
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Рыбак запечатлел появление пылевого дьявола

Рыбак запечатлел появление пылевого дьявола (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 декабря 2020 08:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: в мире   видео   вихрь   интересно   люди   рыбак   сша   
8648
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Американец Джефф Льюис рыбачил на берегу водоема возле города Бакай, как вдруг заметил небольшой вихрь на другом берегу. Вихрь начал стремительно набирать силу и любителю рыбной ловли пришлось спрятаться.

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Метки: в мире   видео   вихрь   интересно   люди   рыбак   сша   
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20  комментариев
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667
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Не торнадо, торнадищщщще!
Не торнадо, торнадищщщще!
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12k
seller-k ☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
...торнадишко
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11k
Inlex 23 минуты назад
это покушение природы на убийство нигги...чистой воды расизм.. срочно в суд..видеодоказательства в наличии
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5k
Дмитрий 59 минут назад
Полный торнадец настал))
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4k
saliamnn Час назад
Рыбак запечатлел появление пылевого дьявола
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3k
vorkuta-72 Час назад
Подумаешь... Я тоже снимал такое.
Ссылка youtu.be
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13k
Мария Коненкова Час назад
И чего он тут испугался? Что его запылит?
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297
D. K Час назад
Ну-ка...чего ты там пьешь? Еще пиво есть? А если найду?
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57k
Viktor 2 часа назад
Интересно, чё от там ловит в этом болоте?
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2k
Mellivora 2 часа назад
В этой сточной канаве есть рыба?
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2k
Vladimir Mellivora 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Странник Mellivora 2 часа назад
Возможно, что ему это не важно. Пиво есть, жена далеко ))))
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17k
Will2006 Mellivora 19 минут назад
Какие-нить сомы. Хотя это может быть не сточный, а оросительный канал, там вода может быть весьма чистой: в Краснодарском крае мы в свое время в них неплохо и купались и раков ловили. А раки в грязной воде не живут
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145
Алексей Гулевич 2 часа назад
где триллер про сосиску???? срочно .... а неграм можно есть еду, которую едят белые?
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26k
Aleksandr 2 часа назад
Надо подать в суд на торнадо за расизм! BLM!!!
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196
Александр Поликарпов 2 часа назад
Чо клевало то?
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592
Кристофер Робин 3 часа назад
Пылевой вихрь, который образуется из-за резкого градиент температур у поверхности не имеет ни чего общего с торнадо
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9k
net Кристофер Робин 2 часа назад
Лучше перебздеть чем недобздеть
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1k
fraxinus Кристофер Робин Час назад
Запихать человека в грязь точно может. А так же запихать пыль во всех щелей (вкл. глаза).
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Mr.Adamson

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